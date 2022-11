Snel naar de fysio of een nieuwe bril kopen met je ongebruikte zorgvergoeding?

Verschillende brillenketens en gehoorapparatenwinkels proberen tegen het einde van het jaar klanten te lokken met ongebruikte zorgvergoeding. Is het verstandig om nog snel die brillen- of fysiovergoeding op te maken?

Nu de levenskosten stijgen en het tijd wordt om je zorgverzekering voor volgend jaar te bekijken, kan het slim lijken om dit jaar nog bepaalde vergoedingen op te maken. Je hebt tenslotte toch al premie betaald. Rik van Druten van zorgverzekeraar CZ is het daar niet mee eens. "Dat is een rare manier om gebruik te maken van een zorgverzekering."

"De tandarts kan dan namelijk direct kijken of er nog grote dingen aan zitten te komen. Denk aan een nieuwe kroon of een wortelkanaalbehandeling. Daar zou je dan je zorgverzekering voor 2023 op kunnen aanpassen."

Sandra Mul, expert Geld & Verzekeringen bij de Consumentenbond

Datzelfde geldt voor het aanschaffen van een nieuwe bril. "Zit je er toch over na te denken, en is er nog dekking vanuit je aanvullende verzekering, dan adviseer ik om die bril dit jaar nog te halen", zegt Mul. "Een vergoeding voor een bril heb je dan volgend jaar niet meer nodig."

Rik van Druten, woordvoerder bij zorgverzekeraar CZ

Daarnaast is het volgens Bas Knopperts, zorgverzekeringenexpert bij Independer ook nog eens zo dat de vergoeding voor een bril uit het aanvullend pakket vaak voor drie jaar wordt vastgesteld. "Het komt zelden voor dat dat potje ieder jaar opnieuw wordt gevuld. Dus of je nog snel in november of december of volgend jaar april een nieuwe bril aanschaft, maakt dan ook niet zoveel uit."