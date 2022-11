Elke dag je haar wassen is niet per se slecht

Heb je je lokken in de ochtend gewassen, maar zijn ze in de avond alweer vet? Je haar 'trainen' door het minder vaak te wassen is nog steeds populair. Maar zijn die extra reinigingsbeurten wel zo slecht?

Een vettige haardos: daar zit niemand op te wachten. De trend om je haren zo min mogelijk te wassen is niet alleen beter voor je portemonnee, maar het zou ook een zegen zijn voor je coupe.

Is iedere dag je haar wassen slecht?

Volgens Marjolein Leenarts, dermatoloog bij het Rode Kruis Ziekenhuis, is iedere dag je haar reinigen niet per se slecht voor je hoofdhuid. "Het is wel slim om een droge hoofdhuid niet élke dag te lijf te gaan met een agressieve shampoo."

Maar liefst een derde van de Nederlanders kampt in de winter met een droge hoofdhuid. "Voor die groep mensen kan het verstandig zijn om inderdaad minder vaak met shampoo te wassen", zegt Leenarts. "Simpelweg omdat er dan ook goede vetten op je hoofdhuid verdwijnen." En laten die het haar nu juist verzorgen.

Ontstaan van een droge hoofdhuid

Ook haarstyliste Kelsay van Leeuwen ziet in haar werk en opleiding tot specialist hoofdhuidproblemen mensen worstelen met een droge hoofdhuid. "Het lijkt logisch om je haren meerdere keren per week te reinigen als het snel vet wordt, maar je houdt het proces juist in stand."

Want hoe vaker je met shampoo in de weer gaat, hoe meer talg je hoofdhuid aanmaakt. De reden? De olieklieren gaan harder werken om het verlies aan oliën door het wassen te compenseren. En dat is precies wat je niet wil wanneer je vet haar hebt.

Een shampoo is bedoeld om je hoofdhuid van viezigheid en stylingproducten te ontdoen, maar ook van talg. De kunst is om er eentje te gebruiken die reinigt, maar niet uitdroogt.

Marjolein Leenarts, dermatoloog

Wat is dan de juiste oplossing om een vette look te voorkomen? Ga in elk geval niet je haar wassen volgens het schema van een ander. De meeste winst boek je door de juiste shampoo te kiezen.

Hier moet je op letten bij het kopen van shampoo

"Een shampoo is bedoeld om je hoofdhuid van viezigheid en stylingproducten te ontdoen, maar ook van talg. De kunst is om er eentje te gebruiken die reinigt, maar niet uitdroogt. Bij een vette hoofdhuid met veel talg hoort een krachtige shampoo die goed zijn werk doet", legt dermatoloog Marjolein Leenarts uit.

Een fles van de drogisterij kun je in ieder geval het beste overslaan. "Vooral die met veel parfum erin zijn funest", zegt haarstyliste Kelsay van Leeuwen. Heb je bijvoorbeeld een wat drogere hoofdhuid, dan is de kans op overmatige talgproductie - en dus vette lokken - een stuk groter. "Ga dan voor een shampoo zonder parfum en met milde reinigers", bevestigt de dermatoloog.

Een milde shampoo is verkrijgbaar bij kapperszaken en bevat nauwelijks parfum, sulfaten en parabenen. Die drogen je haar namelijk verder uit. Op de verpakking van een shampoofles, in de ingrediëntenlijst, staat vermeld wat er precies inzit.

Sommige mensen hebben baat bij één wasbeurt per week en anderen pakken dagelijks de shampoofles erbij. Er is geen goed of slecht in dit verhaal.

Marjolein Leenarts, dermatoloog

Kun je ook te weinig wassen? Dat kan zeker, meent Van Leeuwen. Gebruik je helemaal nooit een shampoo, dan worden je talgklieren lui. "Het laagje talg op je hoofdhuid verhardt op deze manier. Het is beter om alles in beweging te houden."

Helpt het om je haar een periode niet te wassen?

De zogeheten 'no poo-trend' waarbij mensen een periode - of zelfs volledig - stoppen met het wassen van de haren, raadt ook de dermatoloog niet aan. "Shampoo is van groot belang voor de hoofdhuid."

Er is geen eenduidig antwoord te geven op de vraag hoe vaak je het haar moet wassen om een vet kapsel te voorkomen. Leenarts adviseert om vooral te gaan experimenteren. "Sommige mensen hebben baat bij één wasbeurt per week en anderen pakken dagelijks de shampoofles erbij. Er is geen goed of slecht in dit verhaal."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Eerder

Aanbevolen artikelen