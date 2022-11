Dit moet je weten over gordelroos: 'Jeuk en pijn kunnen gekmakend zijn'

Elke week stellen we een gezondheidsvraag aan een medisch deskundige. Deze week: ik heb jeukende blaasjes op mijn romp, wat kan dat zijn? Dermatoloog Patrick Kemperman: "Gordelroos is heel besmettelijk. Blijf van de wondjes af."

Wat is gordelroos precies?

"Gordelroos is een huidaandoening die veroorzaakt wordt door het varicella-zostervirus. Het begint vaak met jeuk of een brandend gevoel aan de huid. Na een paar dagen verschijnen er rode pukkeltjes en blaasjes, meestal rond de buik of taille. Vandaar de naam 'gordelroos'."

"Maar het kan ook op andere plekken voorkomen, bijvoorbeeld op de rug of in het gezicht. De blaasjes verschijnen in groepjes en zitten aan één kant van je lijf. De medische naam voor gordelroos is herpes zoster."

Herpes? Dat is toch een geslachtsziekte?

"Er zijn verschillende soorten herpesvirussen. De bekendste zijn de koortslip en de genitale herpes. Maar herpes zoster wordt dus veroorzaakt door het varicella-zostervirus, hetzelfde virus dat ook waterpokken veroorzaakt bij kinderen. Als de waterpokken verdwijnen kan het virus zich jarenlang koest houden in het lichaam. Totdat het, soms tientallen jaren later, actief wordt en zich manifesteert als gordelroos."

Is het besmettelijk?

"Ja. Gordelroos is héél besmettelijk. Door contact met het vocht uit de blaasjes kan iemand die nog geen waterpokken heeft gehad waterpokken krijgen. Vermijd dat contact dus. Raak de blaasjes zo min mogelijk aan en was vaak je handen."

In principe gaat gordelroos vanzelf over. Na een dag of tien drogen de blaasjes in en worden het korstjes.

Patrick Kemperman, dermatoloog

Kan gordelroos kwaad?

"In principe gaat het vanzelf over. Na een dag of tien drogen de blaasjes in en worden het korstjes. Die verdwijnen na verloop van tijd. Soms houden mensen daarna nog last van jeuk en pijn. Dat is zenuwpijn: het virus gaat in de zenuwuiteinden zitten en die vuren een jeuk- of pijnsignaal af naar de hersenen. Dat kan echt gekmakend zijn."

Is er iets tegen te doen?

"Gordelroos geneest spontaan. Eventueel kunnen de blaasjes worden behandeld met zinkolie. Als er sprake is van pijn, raak de pijnlijke plek dan zo min mogelijk aan. Bij pijnklachten kun je pijnstillers zoals paracetamol nemen. Mocht dit niet voldoende zijn, dan kan de huisarts andere pijnstillers voorschrijven of een verlichtende crème."

Gordelroos komt meestal voor bij ouderen of mensen met een lage weerstand.

Patrick Kemperman, dermatoloog

"Bij gordelroos in het gezicht en bij mensen met een stoornis in de afweer wordt de aandoening vaak behandeld met antivirale geneesmiddelen. Bij oogontstekingen is het raadzaam advies van de oogarts in te winnen."

Komt het vaak voor?

"Gordelroos komt meestal voor bij ouderen of mensen met een lagere weerstand. Uit cijfers van het RIVM blijkt dat in 2015 ongeveer vijf op de duizend Nederlanders naar de dokter gingen vanwege gordelroos. Sommigen worden er zo ziek van dat ze in het ziekenhuis belanden. Jaarlijks zijn dat er in Nederland zo'n 375, meestal mensen van vijftig jaar of ouder."

Is er een vaccin?

"Er zijn inderdaad vaccins die de kans op het krijgen van gordelroos verkleinen of zelfs voorkomen. Je kunt ervoor kiezen vanaf je vijftigste. Het heeft voor- en nadelen: met vaccinatie kunnen de klachten minder erg zijn en is de kans op langdurige pijnklachten beduidend minder. Maar ze zijn niet opgenomen in het Landelijke Vaccinatieprogramma, dus meestal worden ze niet vergoed. Overleg met je (huis)arts of met een vaccinatiecentrum of het vaccin voor jou geschikt is."

Patrick Kemperman is dermatoloog bij Amsterdam UMC en Dijklander Ziekenhuis.

