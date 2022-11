De aanvullende zorgverzekering onder de loep: hier moet je op letten

Niet alleen de boodschappen worden duurder, ook de zorgkosten stijgen. Afgelopen zaterdag werd bekend dat de premies voor de basisverzekeringen flink omhooggaan . En dat kan een aanleiding zijn om ook naar je aanvullende verzekering te kijken. Waar moet je op letten?

Fysiotherapie, orthodontie en de opticien: zorg die niet in het basispakket zit en waar je een aanvullende verzekering voor nodig hebt. Door de hoge kosten kan het aantrekkelijk zijn je aanvullende pakket op te zeggen, maar doe je daar wel goed aan?

"Het kan juist goed zijn als mensen kritisch kijken naar hun aanvullende zorgverzekering en opnieuw nadenken over de vraag of ze die echt nodig hebben", zegt Groot, die als hoogleraar Gezondheidseconomie verbonden is aan Maastricht University. Want, zegt de hoogleraar: uiteindelijk betaal je gemiddeld meer aan premies dan dat je daadwerkelijk aan kosten maakt.

Besluiten mensen door de oplopende kosten hun aanvullende zorgverzekering op te zeggen, dan hoeft dat geen probleem te zijn. Tenzij mensen die zorg nodig hebben die zorg vervolgens gaan mijden.

"Daarom adviseer ik alleen je aanvullende zorgverzekering te annuleren als je de financiële middelen hebt om de kosten te dragen, mocht je om wat voor reden dan ook toch zorg nodig hebben", zegt Groot.

Uit eigen zak betalen kan de drempel verhogen

Zorg mijden kan consequenties hebben voor je gezondheid, zegt Richard van Kleef, universitair hoofddocent aan de Erasmus School of Health Policy & Management van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tegelijkertijd is het volgens Van Kleef ook zo dat mensen hierdoor minder vaak onnodig naar de dokter gaan. Een ontwikkeling die gezien de stijgende zorgkosten en het personeelstekort in de zorg hard nodig is.

Heb je gezondheidsproblemen die ontstaan zijn toen je onverzekerd was, dan kan een verzekeraar je een aanvullende verzekering weigeren.

Wim Groot, hoogleraar Gezondheidseconomie

Want, zo zegt Groot: "Het uit eigen zak moeten betalen van zorg verhoogt de drempel om ook daadwerkelijk langs de huisarts te gaan. Andersom is het zo dat als die kosten wel gedekt worden, mensen sneller van zorg gebruikmaken dan nodig is."

Aart Hendriks, hoogleraar Gezondheidsrecht aan de Universiteit Leiden, maakt hierbij de kanttekening dat het helemaal niet duidelijk is of diezelfde mensen later niet alsnog een beroep op noodzakelijke zorg moeten doen. "Daardoor zullen de totale zorgkosten voor de samenleving alsnog stijgen", zegt hij.

Zorgverzekeraar mag weigeren

Niet alleen kan het schadelijk zijn voor je gezondheid om zorg te mijden, het kan ook gevolgen hebben als je later opnieuw een aanvullende verzekering wil afsluiten. "Sommige verzekeraars hebben een wachttijd voordat je kosten kan declareren, dus dan wordt niet meteen alles vergoed. En heb je gezondheidsproblemen die ontstaan zijn toen je onverzekerd was, dan kan een verzekeraar je een aanvullende verzekering weigeren", zegt Groot.

Als een groot deel van de gezonde mensen denkt: 'Ik heb geen aanvullende zorg nodig', dan blijft er een pool aan ongezonde mensen over.

Richard van Kleef, universitair hoofddocent Health Policy & Management

Ons zorgverzekeringssysteem is in grote mate afhankelijk van solidariteit. "Gezonde mensen betalen mee aan de zorgkosten van de chronisch zieken. Als een groot deel van die gezonde mensen denkt: 'Ik heb geen aanvullende zorg nodig', dan blijft er een pool aan ongezonde mensen over", legt Van Kleef uit. "Dat zal ertoe leiden dat zorgverzekeraars hun premies moeten verhogen. De vraag is waar dat eindigt."

Verzekeraars maken inschatting van aantal verzekeringen

"De afgelopen decennia is het aantal mensen met een aanvullende verzekering langzaam afgenomen, van 93 procent in 2006 naar 84 procent in 2022", zegt Van Kleef. "Gezien de gestegen levenskosten waar veel mensen nu mee te maken hebben, kan die daling zomaar ineens in een stroomversnelling komen." Dat blijkt ook uit een enquête van zorgvergelijker Independer en Q&A Insights. 14 procent van de Nederlanders zou nadenken over het opzeggen van zijn of haar aanvullende zorgverzekering.

Dat kan voor verzekeraars ook heel spannend zijn, vervolgt de universitair hoofddocent. "Zij maken van tevoren een inschatting en hopen dat ook gezonde mensen zich zullen blijven verzekeren. Als inderdaad blijkt dat veel gezonde mensen die aanvullende verzekering toch links laten liggen, komen ze - door voldoende reserves - niet direct in de problemen. Maar dat betekent zo goed als zeker wel dat de premies volgend jaar nog verder stijgen."

