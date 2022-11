Zo haal je het beste uit een slechte dag

We hebben allemaal weleens een minder goede of ronduit slechte dag. Hoe ga je om met zo'n dag? En moet je wel proberen er het beste uit te halen?

Wie zich oriënteert op wat je op een baaldag het beste kunt doen, krijgt steeds vaker de tip om toch het beste eruit te halen en vooral zo productief mogelijk te zijn. Die ontwikkeling ziet Thijs Launspach, psycholoog en auteur van Je bent al genoeg - Mentaal gezond in een gestoorde wereld.

Hij is kritisch op de coachingcultuur waarin elk probleem dat we hebben zo snel mogelijk de wereld uit moet. "Hoe meer je focust op geluk en altijd maar gelukkig moeten zijn, hoe minder dit doorgaans lukt", zegt de psycholoog.

Launspach verzet zich tegen toxische positiviteit, waarbij ervan wordt uitgegaan dat een gemoedstoestand en mindset volledig maakbaar zijn. "De coachingindustrie problematiseert het menselijke ongeluk. Je mag wel iets vervelends meemaken, maar alleen als je er iets van geleerd hebt en het kunt omzetten in een succesverhaal."

De verwachtingen zijn hoog

Daarbij is af en toe een baaldag hebben juist heel normaal, vindt ook klinisch psycholoog en motivatiecoach Fien Huys. "We zijn als mens niet geboren om alleen maar goede dagen te hebben. Doordat we slechte dagen hebben, ervaren we ook wat goede dagen zijn."

Dat influencers geweldige levens hebben waarin het alleen maar leuk is, zijn maar reclamepraatjes.

Thijs Launspach, psycholoog

Beide experts onderstrepen dat er in de moderne maatschappij veel verwacht wordt. De perfecte plaatjes die we op sociale media voorbij zien komen, spelen daarbij zeker een rol.

"Dat influencers geweldige levens hebben waarin het alleen maar leuk is, zijn maar reclamepraatjes. Dat je even niet weet hoe het moet in je leven is ook normaal, maar dat zie je op sociale media niet. Het is belangrijk om dat niet door elkaar te halen", benadrukt Launspach.

Waarom heb je een offday?

Wel is het raadzaam om na te gaan waarom je een slechte dag hebt, vinden beide psychologen. Een offday kan een signaal zijn van hoe je bezig bent en dat dit niet helemaal aansluit op je behoeften. Daarom is het belangrijk om eens na te gaan of er iets is wat een slechte dag veroorzaakt.

Als je accepteert dat een dag even wat minder is en dat dit helemaal normaal is, kun je er milder mee omgaan.

Fien Huys, klinisch psycholoog

"Als je bijvoorbeeld vaak een slechte dag hebt doordat je je 's ochtends moet haasten, is het wellicht goed om je ochtendroutine onder de loep te nemen en voortaan iets eerder op te staan", schetst Huys. "Op die manier kun je iets waardevols uit je slechte dag halen zonder het te forceren."

Accepteer dat het wat minder gaat

Probeer te vermijden dat je baalt omdat je een baaldag hebt. Dit doe je door mee te bewegen en te accepteren dat je een slechte dag hebt. "Wees een beetje zacht voor jezelf en vergeef het jezelf ook als het allemaal even niet lukt. Probeer te onderhandelen met jezelf en te kijken naar wat wel lukt", zegt Launspach.

Huys beaamt dit: "Als je accepteert dat een dag even wat minder is en dat dit helemaal normaal is, kun je er milder mee omgaan." Maar bekijk dit wel kritisch, zeker als die dagen vaker voorkomen.

Het is de normaalste zaak van de wereld

"Vaak leggen we onze focus te veel op externe zaken. Een te grote focus op dingen die ons overkomen en die we niet leuk vinden, zorgt voor onvoorspelbaarheid en onzekerheid. Dat vindt ons brein niet prettig. Focus op de zaken die je wel in de hand hebt en waar je effectief iets aan kan doen", tipt de motivatiecoach.

Af en toe een baaldag waarop niets lukt, is dus de normaalste zaak van de wereld. Dat is niet iets om je zorgen over te maken of om meteen op te lossen. Maar de frequentie van slechte dagen kan een indicatie zijn dat er structureel iets fout zit. "Af en toe een wat mindere periode hoort erbij. Maar als je je vaker wel depressief of gespannen voelt dan niet, is het een kunst om hulp te zoeken", besluit Launspach.

