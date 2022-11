Vraag naar mantelzorg neemt toe: maak het nu bespreekbaar

Een mantelzorger is iemand die een familielid, buur of vriend onbetaald helpt. Volgens Tijn Elferink (41), auteur van het boek Fijn dat je er bent, is het niet de vraag of je mantelzorger wordt, maar wanneer, hoe intensief en voor wie. "Bereid je erop voor."

"Het is net als het regelen van je pensioen: het is niet verstandig om het steeds maar voor je uit te schuiven", zegt Elferink. "Je kan morgen de vraag krijgen of je voor je zieke vader, tante of hulpbehoevende buurvrouw kan zorgen. Kan je dat? Wil je dat? Kan je het weigeren? Daar moet je op tijd over nadenken."

Op dit moment biedt een op de drie Nederlanders hulp aan naasten. Die hulp wordt ook wel mantelzorg genoemd. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) blijkt dat de vraag naar mantelzorg in 2040 nog groter is.

Onderzoeker en VU-hoogleraar Alice de Boer: "Een van de grootste uitdagingen voor de toekomst is de stijging van het aantal ouderen. Die heeft gevolgen voor zowel het ontvangen als het geven van mantelzorg. Tussen 2018 en 2040 stijgt de vraag naar mantelzorg naar verwachting met bijna 70 procent. Het aantal mantelzorggevers neemt veel minder toe; namelijk met nog geen 7 procent."

Vraag naar mantelzorgers neemt toe

Ook door de personeelstekorten in de zorg zal de vraag naar mantelzorgers groter worden. De prognose is daarom dat in 2040 iedereen met mantelzorg te maken krijgt.

"Zorg voor een naaste zou net zo gewoon moeten zijn als zorg voor een kind", zegt Fleur Kusters van MantelzorgNL. "We vinden het heel normaal dat je eerder stopt met werken omdat je een kind uit school moet halen, maar als je met je moeder naar het ziekenhuis moet, moet je zelf iets regelen. Dat moet in de toekomst anders."

Niemand begint met vier dagen in de week structureel voor iemand zorgen; het begint met een boodschap of de administratie doen.

Tijn Elferink, auteur en gezondheidsjournalist

Uit onderzoek dat Motivaction deed, blijkt dat drie op de vijf Nederlanders zich niet herkennen in de term mantelzorger. Elferink had zelf ook pas tijdens het schrijven door dat hij al jarenlang mantelzorger is. "Je rolt erin. Niemand begint met vier dagen in de week structureel voor iemand zorgen; het begint met een boodschap of de administratie doen en dat wordt langzaam meer en intensiever."

Ga het gesprek over mantelzorg aan

Mantelzorgers weten dan ook niet altijd waar ze aan beginnen: hoe past de zorg binnen je eigen schema? Hoe regel je het met je werk? "Een op de drie mensen komt door mantelzorg in de knel met zijn of haar baan. Er wordt van tevoren niet altijd even goed nagedacht over hoe de zorg het best ingevuld kan worden. Vaak draait een familielid ervoor op, terwijl je ook samen een zorgnetwerk kan bouwen van buren en familieleden die allemaal iets doen."

Het heeft niet altijd met ouder worden te maken: als je met je deelscooter uit de bocht vliegt en je been breekt, ben je ook zes weken afhankelijk van de mensen om je heen.

Tijn Elferink, auteur en gezondheidsjournalist

Elferink raadt aan om het gesprek hierover met gezinsleden, familie of vrienden aan te gaan. "Dat hoeft geen zwaar gesprek te zijn, maar praat eens over wat je doet als iemand om je heen meer hulp nodig heeft. Het heeft niet altijd met ouder worden te maken: als je met je deelscooter uit de bocht vliegt en je been breekt, ben je ook zes weken afhankelijk van de mensen om je heen. Wie staat er dan voor je klaar?"

Licht je omgeving in over wat er speelt

Sarah Groen (35) uit Almere is mantelzorger voor haar tienjarige dochter Mirthe. Zij heeft een zeldzame genafwijking, waardoor ze onder meer blind en doof is en epilepsie heeft. "Ons leven staat in het teken van de zorg voor ons kind en dat is door haar meervoudige beperking geen gebruikelijke zorg. Wij hebben een groot netwerk waar we erg dankbaar voor zijn: het is prettig dat iemand de zorg even van je kan overnemen, ook al is het maar een uurtje."

Elferink hoopt dat het onderwerp mantelzorg bespreekbaar wordt door Fijn dat je er bent. Een praktische tip uit het boek is om mensen in de omgeving van de zorgvrager in te lichten over wat er speelt. "Vertel in het verpleeghuis, de straat of wijk waar diegene woont: dit is mijn tante, ik zorg voor haar. Leg uit waarom deze persoon zorg nodig heeft en wat jouw aandeel is. Bouw een fijn zorgnetwerk en zorg ervoor dat je er niet alleen voor staat."

