Wat betekent bloedend tandvlees en hoe behandel je het?

Bloedend tandvlees lijkt een onschuldig kwaaltje. Maar is dit wel zo, of zegt het iets over je gebit en je gezondheid? Wat zijn de oorzaken van bloedend tandvlees en hoe kun je het behandelen? Twee experts leggen uit hoe het zit.

Bloedend tandvlees is niet goed en, tenzij je iets hebt kapotgemaakt, vrijwel altijd een teken van ontsteking. Ontstoken tandvlees begint door te veel plak op tanden en kiezen, weet Nicky Beukers.

Beukers is al ruim twaalf jaar tandarts, waarvan zes jaar parodontoloog. Een parodontoloog is een tandarts die zich specialiseert in alle ziektes en behandelingen van problemen die zich voordoen vanuit het tandvlees.

"Je afweersysteem reageert op een teveel aan plak en dat kan een ontstekingsreactie veroorzaken. In het begin gaat het hierbij om gingivitis, een oppervlakkige tandvleesontsteking", vertelt Beukers.

Symptomen van ontstoken tandvlees

Als je er op tijd bij bent, kun je ervoor zorgen dat je mond weer gezond wordt. Toch merkt niet iedereen de ontsteking van het tandvlees tijdig op. Ook als tandvlees gaat bloeden, merk je dit niet altijd.

Het is belangrijk om de tandplak goed weg te poetsen.

Ellen Bol, mondhygiënist

Andere symptomen van een beginnende tandvleesontsteking zijn gezwollen en rood of pijnlijk tandvlees. Ook een metaalachtige smaak in je mond of een slechte adem zijn typische verschijnselen, zegt Ellen Bol. Zij is al 44 jaar mondhygiënist en directeur van de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM-Mondhygiënisten). Een mondhygiënist richt zich vooral op preventieve mondzorg.

Belangrijk om tandplak goed weg te poetsen

In het begin kun je gingivitis vaak nog behandelen met een goede mondverzorging. "Het is belangrijk om de tandplak goed weg te poetsen. Tandplak bestaat uit voedselresten, speekselcomponenten en bacteriën", zegt Bol.

Je kunt bloedend tandvlees voorkomen door tweemaal daags tanden en kiezen te poetsen met een fluoride tandpasta. Maar ook tussen de tanden reinigen is belangrijk, benadrukken beide experts. Ga minimaal een keer per dag aan de slag met stokers of ragers.

Op het moment dat de ontsteking ook het kaakbot aantast, noemen we het parodontitis.

Nicky Beukers, tandarts en parodontoloog

Tandplak die niet verwijderd wordt, wordt tandsteen. Dit kan onder het tandvlees gaan zitten. Als dat gebeurt, krijg je het zelf niet meer weggepoetst en is een reiniging door de tandarts of mondhygiënist noodzakelijk.

Kijken naar de onderliggende oorzaak

"Het is belangrijk dat je weet hoe je moet poetsen en rageren. Daarom oefen ik altijd in mijn praktijk. Ik kijk altijd of de borstel daarbij de goede plekken raakt en hoe het ragertje wordt gebruikt", zegt Bol.

Als je bloedend tandvlees en de onderliggende oorzaak niet behandelt, wordt het vaak alleen maar erger, zegt Beukers. Zo'n tandvleesontsteking kan dan de diepte ingaan. "Op het moment dat de ontsteking ook het kaakbot aantast, noemen we het parodontitis."

"Daardoor kan kaakbot afbreken en verlies je fundament. Hierdoor kan het tandvlees zich terugtrekken en komen in het ergste geval tanden en kiezen los te zitten", legt de parodontoloog uit. Parodontitis is onomkeerbaar, maar kan wel worden behandeld om erger te voorkomen.

We weten dat bacteriën vanuit de mond via de bloedbaan in het lichaam terecht kunnen komen en zo op andere plekken mogelijk ontstekingen veroorzaken.

Nicky Beukers, tandarts en parodontoloog

De helft van alle Nederlanders heeft milde tot ernstige tandvleesproblemen. 15 procent hiervan heeft ernstige parodontitis. Zowel Beukers als Bol adviseert regelmatig de tandarts en/of mondhygiënist te bezoeken.

Er bestaat een relatie tussen de algehele gezondheid en de mondgezondheid. Toch is er nog geen causaal verband aangetoond. "Er is veel onderzoek naar gedaan en dat gebeurt nog steeds. Wel weten we dat bacteriën vanuit de mond via de bloedbaan in het lichaam terecht kunnen komen en zo op andere plekken mogelijk ontstekingen veroorzaken", licht Beukers toe.

Factoren die kunnen leiden tot bloedend tandvlees

Belangrijk om tandvleesproblemen te voorkomen is ook de balans tussen afweer en plak, zegt Bol. Het gaat erom dat je immuunfit bent. Dat wil zeggen dat je immuunsysteem doet wat het moet doen.

We hebben allemaal mondflora waarin balans een grote rol speelt. "Niemand krijgt de mond 100 procent plakvrij en dat kan ook niet. We zien dat stress een behoorlijke invloed heeft op het tandvlees. Stress kan ervoor zorgen dat de balans wordt verstoord en negatief doorslaat." Andere factoren die je gevoeliger maken voor bloedend tandvlees zijn:

Roken

Een te droge mond

Ziektes als diabetes

Hormonale veranderingen

Een gebrek aan vitamine B, C of D.

Het voorkomen of behandelen van ontstoken tandvlees begint bij een goede mondhygiëne. Het is belangrijk om te weten dat tandvlees samen met tanden, kiezen en het kaakbot het fundament van je gebit vormt.

Tandvlees minstens net zo belangrijk als gaatjes

"Veel mensen komen van de tandarts en zeggen dat het goed ging, omdat ze geen gaatjes hadden. Bijna niemand zegt daarbij: het ging goed, want ook mijn tandvlees is gezond. Terwijl de gezondheid van je tandvlees minstens net zo belangrijk is", zegt Beukers.

Omdat veel mensen het belang van gezond tandvlees onderschatten, begint NVM-Mondhygiënisten dit jaar met een campagne omtrent het belang van goede mondgezondheid. Wil je weten hoe het met jouw mondgezondheid zit? Test dan nu je mondgezondheid.

