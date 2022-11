Blijf bij spierpijn in beweging: 'Stimuleert de bloedsomloop'

Elke week stellen we een gezondheidsvraag aan een medisch deskundige. Deze week: Ik heb na het bewegen vaak spierpijn. Is dat alarmerend? Fysiotherapeut Susanne van der Hoeven: "Als je spierpijn hebt, weet je dat je lichaam iets aan het repareren is."

Hoe ontstaat spierpijn precies?

"Spierpijn wordt veroorzaakt door overbelasting, vaak na activiteiten die je niet zo vaak doet. Of bij een langere of intensievere inspanning dan normaal. Daardoor ontstaan kleine haarscheurtjes in het spierweefsel, en die zorgen voor een branderig en soms pijnlijk gevoel tijdens het rekken of aanspannen van de spieren."

Pijn is toch een alarmsignaal? Is spierpijn slecht?

"Het hangt ervan af hoe erg de pijn is, maar een beetje spierpijn kan geen kwaad. Dat het pijnlijk aanvoelt, komt doordat het lichaam door middel van een ontstekingsreactie aan de slag gaat om de haarscheurtjes in het spierweefsel te repareren."

Ontsteking? Dat klinkt ernstig!

"Ontsteking klinkt mensen vaak negatief in de oren, maar dat komt doordat ze het verwarren met infectie. Dat laatste is iets heel anders. Een ontsteking is een reactie van het lichaam om iets te repareren of op te ruimen. Als je spierpijn hebt, weet je dat je lichaam iets aan het repareren is. In dit geval: de spiervezels. Meestal zijn die na de reparatie sterker. Goed nieuws dus."

Moet je rust nemen bij spierpijn?

"Ja. Geef je spieren de tijd om verbruikte voedingsstoffen en voorraden aan te vullen en de spiervezels te laten herstellen. Wacht 24 tot 48 uur voor je ze opnieuw belast, afhankelijk van de ernst van de pijn."

Beweging houdt de spieren soepel, waardoor je minder last hebt van spierpijn en verstijving.

Susanne van der Hoeven, fysiotherapeut

"Maar blijf niet op de bank zitten. Blijf in beweging. Dat stimuleert de bloedsomloop en zorgt ervoor dat de benodigde voedingsstoffen de spieren sneller bereiken. Bovendien houdt het de spieren soepel, waardoor je minder last hebt van spierpijn en verstijving."

Hoe kan het dat je soms spierpijn krijgt bij griep?

"Bij griep of koorts maakt het lichaam onder andere de antistof stikstofmonoxide aan om bacteriën kapot te maken. Maar die stof bemoeilijkt ook de celademhaling. Daardoor krijgen we bij koorts of griep vaak stijve en pijnlijke spieren."

Hoe kunnen we zo goed mogelijk voor onze spieren zorgen?

"Door ze te gebruiken. Vooral naarmate we ouder worden, want dan verliezen we spiermassa. Dat gebeurt onder invloed van hormonen. Vrouwen krijgen er eerder mee te maken dan mannen. Bij vrouwen begint de spiermassa zo rond het vijftigste jaar wat af te nemen door veranderingen in de hormoonbalans."

Is er iets tegen te doen?

"Krachttraining. Daarmee kun je je spiermassa behouden en afname tegengaan. Krachttraining klinkt heftig, maar je hoeft er geen gewichten voor te gaan heffen in de sportschool. Spierversterkende oefeningen kun je prima doen met behulp van je eigen lichaamsgewicht. Bijvoorbeeld met squats of andere (grond)oefeningen."

Zijn er dingen die we kunnen eten voor spierbehoud?

"Spieren hebben eiwitten nodig. Dat zijn de bouwstoffen voor onze spieren. Hoe ouder we worden, hoe meer we ervan nodig hebben. Helemáál als je regelmatig aan krachttraining doet. Zorg ervoor dat je bij elke maaltijd wat eiwitten binnenkrijgt. Ze zitten vooral in vis, zuivel, eieren, vlees en peulvruchten zoals linzen, kikkererwten, soja en alle soorten bonen."

