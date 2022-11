Zo kom je van je wintertenen af: 'Leg je voeten vooral niet op de verwarming'

IJskoude tenen, een branderig gevoel en gezwollen rode plekken. Wintertenen kunnen vervelende klachten veroorzaken. Wat zijn wintertenen en wat kun je eraan doen?

"Heb je wintertenen, dan is dat een reactie van je tenen op abnormale kou", zegt huisarts Tanya Tolido. "Je kunt last krijgen van jeuk of een branderig gevoel met soms gezwollen rood- of paarsblauwe plekken aan de tenen. Die plekken ontstaan doordat kleine bloedvaatjes in de huid vernauwen en verkrampen."

Wintertenen ontstaan door de kou vaak in de herfst en winter. De klachten gaan meestal vanzelf weer over, maar er zijn uitzonderingen. "Denk aan mensen die in koelcellen werken", voert Tolido als voorbeeld aan. "Vroeger kwam het vaker voor, doordat de huizen toen minder goed verwarmd en geïsoleerd waren." Vrouwen hebben er vaker last van dan mannen. Waardoor dat komt, is niet bekend.

Roken en het gebruik van bepaalde medicijnen zoals bètablokkers kunnen volgens de huisarts invloed hebben op het krijgen van wintertenen. Zo zouden bètablokkers de hartslag en bloeddruk verlagen en net als roken kunnen leiden tot vernauwing van kleine bloedvaten. "Mogelijk is er daardoor een grotere kans op wintertenen, maar dat is niet bewezen."

Draag geen strakke, knellende schoenen

Rook niet, draag warme sokken en sloffen en vermijd plotselinge temperatuurdalingen, tipt de huisarts. Wanneer je er toch last van hebt, moet je vooral niet krabben aan eventuele wondjes.

"Door de zwelling kunnen er blaren en ontstekingen ontstaan", zegt Tolido. "Draag daarom geen strakke, knellende schoenen. Een massage is niet wetenschappelijk bewezen effectief, maar kan geen kwaad. Door de bloedcirculatie te verbeteren, zullen de klachten verminderen. Overigens kan het ziektebeeld ook op andere plekken voorkomen, waardoor er sprake kan zijn van winterhanden, winteroren of een 'winterneus'."

Wisselbaden stimuleren bloedsomloop

Podotherapeut Marieke van den Berg van Voetencentrum Wender ontvangt in de wintermaanden regelmatig mensen met klachten over wintertenen. "Hoewel de effectiviteit ervan nog niet is bewezen, kunnen bij langdurige klachten vitamine D-injecties worden gegeven", zegt ze. "Ook zouden wisselbaden met koud en warm water kunnen helpen, doordat ze de bloedsomloop stimuleren."

Wat je volgens Van den Berg vooral niet moet doen, is je voeten op de verwarming leggen om ze op te warmen. "Hierdoor zullen de pijnklachten bij het opwarmen van de tenen alleen maar erger worden", legt ze uit. "Wat je wel kunt doen, is je sokken voorverwarmen."

Vermijd naden aan de binnenkant rond de tenen; deze kunnen de huid nog meer beschadigen. Houd daarnaast je handen warm met handschoenen.

Marieke van den Berg, podotherapeut

Daarnaast adviseert de podotherapeut om vooral veel te blijven bewegen. "Ook als het koud is. Draag dan wel thermosokken in winddichte schoenen", licht ze toe. "Vermijd naden aan de binnenkant rond de tenen; deze kunnen de huid nog meer beschadigen. Houd daarnaast je handen warm met handschoenen."

Krampende pijn na inspanning

De aandoening perifeer arterieel vaatlijden (PAV) wordt vaak verward met wintertenen. "PAV zorgt voor een vernauwing of afsluiting van de slagaders in je benen, waardoor er minder of geen bloed meer naar de voeten of benen stroomt. De tenen kunnen vervolgens door het zuurstoftekort blauwpaars kleuren en koud aanvoelen", zegt Van den Berg. "Die klachten zijn vergelijkbaar met die bij wintertenen, waardoor er verwarring kan ontstaan."

Wanneer deze klachten ook bij warmer weer of in warme omstandigheden ontstaan, is dat volgens Van den Berg reden om aan de bel te trekken bij de huisarts. "Deze aandoening kan leiden tot 'etalagebenen'. Dan heb je last van een krampende pijn die steeds ontstaat na inspanning. Daarnaast kunnen door het zuurstoftekort pijn en wonden aan de voet ontstaan."

