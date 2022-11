Stofje in paddo's mogelijk sleutel tot snelle behandeling voor ernstige depressie

Onderzoekers zijn een veelbelovende en snelle behandeling tegen ernstige depressie op het spoor. De behandeling bestaat naast specialistische therapie uit een bijzonder middel: psilocybine. Dat is het stofje dat mensen bij het nemen van paddo's laat hallucineren.

De behandeling is al getest op een groep van 233 patiënten uit tien verschillende landen, schrijven BBC News en The Guardian donderdag. Bijna een op de drie patiënten werd binnen drie weken niet meer depressief verklaard. Een op de vijf toonde grote verbeteringen binnen twaalf weken.

De patiënten kregen slechts één dosis van het stofje. Daarna werden ze minimaal zes uur lang geblinddoekt om het middel te laten werken. Daarbij kregen ze alleen rustige muziek te horen. Bij de test was een therapeut aanwezig. Vervolgens bespraken de deelnemers tijdens therapiesessies de oorzaak van en oplossingen voor de depressie.

Psilocybine beïnvloedt de hersenactiviteit. Het idee achter het gebruik van het stofje is dat het brein na gebruik korte tijd vatbaarder is voor therapie. "We zien het als een therapeutische kans op succes", aldus psychiater James Rucker tegen de Britse media.

De proef was niet voor alle patiënten een succes. Zo meldden meerdere deelnemers bijwerkingen als hoofdpijn, misselijkheid en vermoeidheid. Eén patiënt werd na het inspuiten van psilocybine erg bang. Ook sloeg de behandeling bij drie patiënten in zijn geheel niet aan. Zij hadden in de maand na de behandeling suïcidale gedachten.

Desondanks is Guy Goodwin, hoofd van het bedrijf dat onderzoek doet naar behandelingen tegen psychische aandoeningen, positief. "De resultaten zijn uitzonderlijk goed", citeert The Guardian hem.

'Resultaat is veelbelovend'

Zo'n 350 miljoen mensen wereldwijd hebben last van depressie. Volgens de gezondheidsorganisatie WHO plegen er ieder jaar rond de 800.000 mensen zelfmoord. Zo'n 100 miljoen depressieve mensen ondergaan tevergeefs meerdere behandelingen.

"In deze groep zien we vaak bij zo'n 10 tot 20 procent van de patiënten een positief resultaat na behandeling. Een resultaat van boven de 30 procent in enkele weken is dus veelbelovend", aldus Goodwin.

Deskundigen zeggen dat de studie reden is om nieuwe, uitgebreidere onderzoeken op te zetten met psilocybine. Zo bleek in augustus dat het stofje mogelijk ook kan helpen bij het behandelen van alcoholisme. De resultaten van het onderzoek naar de behandeling van depressie zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift New England Journal of Medicine.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).

