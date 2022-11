Dit moet je weten over psoriasis: 'De huidziekte is niet besmettelijk'

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De erfelijke, chronische, niet-besmettelijke huidziekte psoriasis veroorzaakt veel jeuk en pijn. Wat is psoriasis precies en hoe ga je ermee om? Een dermatoloog, psycholoog en ervaringsdeskundige leggen het uit.

"Het is een van de bekendste erfelijke chronische huidaandoeningen", zegt René Tijssen, dermatoloog bij het Reinier de Graaf Ziekenhuis. De ziekte veroorzaakt huiduitslag met jeukende, schilferige plekken.

Psoriasis zit meestal op de knieën, ellebogen, romp en hoofdhuid. Naar schatting zijn er in Nederland zo'n 450.000 mensen met psoriasis.

In je lichaam zorgt het immuunsysteem ervoor dat je gezond blijft, onder andere door de bacteriën die je lichaam binnendringen te vernietigen. Bij iemand met psoriasis werkt het immuunsysteem niet goed en worden gezonde cellen aangezien voor bacteriën.

Hierdoor ontstaan ontstekingen of zwellingen, die aan de oppervlakte van de huid te zien zijn. "Vaak begint de huidziekte na de puberteit, maar ook jongeren en ouderen kunnen het opeens krijgen.

Sommige medicijnen, een keelinfectie of stress kunnen het huidbeeld verergeren. Daarnaast heeft 30 procent van de mensen met psoriasis ook klachten aan pezen en gewrichten. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan een vorm van ontstekingsreuma."

Aangezien psoriasis een chronische aandoening is, is behandeling van de huidziekte niet eenvoudig. "Als het niet blijvend wordt behandeld, komt het meestal weer terug", zegt Tijssen.

Andrea Evers, hoogleraar gezondheidspsychologie

"Behandelen kan met zalven, crèmes en lotions om de ontstekingen te remmen. Als dit onvoldoende werkt, kan lichttherapie worden toegepast. Bij ergere vormen wordt systemische therapie voorgeschreven. Dit gaat in de vorm van tabletten of spuiten."

"Het begon met enkele plekjes op mijn hoofdhuid", vertelt Vermeulen. "In korte tijd breidde dit zich uit. Het heeft lang geduurd voordat de diagnose werd gesteld. Dat gaf veel onzekerheid. Ik heb last van de jeuk en de schilfers en van gewrichtsontstekingen die ontstaan door psoriasis. Alles bij elkaar veroorzaakt het veel ongemak."

Petra Vermeulen, oud-verpleegkundige en patiënt

Schaamte speelt bij veel psoriasispatiënten een grote rol. Zo ook bij Vermeulen. "Vooral als de psoriasis zichtbaar is", legt ze uit. "Vooral op mijn hoofd, handen en gezicht. Dan ben ik angstig voor wat men denkt, vindt en zegt. Vooral een opmerking dat het vies is, heeft enorme impact. Zeker omdat de ziekte helemaal niet besmettelijk is."