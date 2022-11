Zo ga je het beste om met je innerlijke criticus

Iedereen heeft er een: een innerlijke criticus. De mate waarin we daarvan last hebben, verschilt per persoon. Waar de een moeiteloos over een onhandige actie heen stapt, kan de ander dagen zitten met de vraag of dat ene grapje wel leuk overkwam. Voor die mensen kan de innerlijke criticus een verstikkende werking hebben. Waar komt dat vandaan en hoe kun je er het beste mee omgaan?

Of we het nu geweten noemen of innerlijke criticus maakt niet uit. Iedereen heeft deze psychische functie waarmee we onszelf in de gaten houden. Die hebben we ook nodig. Alleen staat deze zelfevaluatie bij sommigen veel te scherp afgesteld, weet psychotherapeut en psychoanalyticus Frans Schalkwijk, auteur van onder andere het boek Onvolmaakt tevreden.

"Die kritische innerlijke stem is vooral gebaseerd op angst voor afwijzing. Het kan gaan om een afwijzing die je gedacht had te krijgen of echt hebt gekregen in je jeugd", vertelt Schalkwijk.

Psycholoog, levenscoach en auteur van Je innerlijke criticus Tom Diesbrock beaamt dit. "De innerlijke criticus ontstaat vaak al in de kindertijd. We leren als kind hoe erg afwijzing kan zijn. Ook zonder zelf afgewezen te zijn, nemen we soms de innerlijke criticus van volwassenen over."

Het stemmetje hoeft niet slecht te zijn

Het innerlijke kind ziet de wereld erg zwart-wit. We zijn slecht of goed, mooi of lelijk. Daarom schildert die kritische innerlijke stem vaak zo'n negatief beeld. Maar die stem in ons hoofd hoeft niet per se slecht te zijn.

Het wordt problematisch als die kritische stem mensen verlamt of het roer overneemt.

Frans Schalkwijk, psychotherapeut

"Het is de thermostaat van je identiteit. Een milde innerlijke criticus zorgt ervoor dat je je zelfwaardering in evenwicht houdt", zegt Schalkwijk. "Het wordt problematisch als die kritische stem mensen verlamt of het roer overneemt. Daar word je gestoord van. Dat té strenge moet eraf."

De psychotherapeut wijst op een denkfout die sommige mensen maken. "Sommigen denken dat als er iets niet goed is aan hen - bijvoorbeeld een neus, knie of karaktertrekje - meteen alles slecht is. Mijn advies? Maak niet de denkfout dat een deel staat voor het geheel."

De kans om afgewezen te worden

Accepteer bovendien dat je een innerlijke criticus hebt. Anders ontstaat schaamte voor de schaamte en kun je in een vicieuze cirkel terechtkomen.

Over het antwoord op de vraag waarom we over onszelf zo negatief zijn maar voor anderen vaak mild, zijn beide experts het eens. Lichte oneffenheden kunnen we bij anderen behoorlijk verdragen, maar voor onszelf is dit lastig. Dat heeft ook te maken met onze angsten. We schatten de kans op afwijzing voor onszelf hoger in dan voor anderen.

Als je je innerlijke criticus negeert, betekent dit dat je je eigen angsten negeert.

Tom Diesbrock, psycholoog

"Van anderen zie je bovendien altijd nog de leuke kanten. Als het over jezelf gaat, heb je eerder het idee dat het om je hele persoon gaat en keur je jezelf helemaal af", zegt Schalkwijk.

Begrijpen wat de criticus denkt

Hoe irritant en beoordelend de criticus ook is, die negeren of de stem proberen weg te drukken helpt zeker niet. "Als je je innerlijke criticus negeert, betekent dit dat je je eigen angsten negeert. Daar worden deze angsten alleen maar groter van", benadrukt Diesbrock.

Het is beter om deze angsten onder ogen te zien en jezelf af te vragen waar die innerlijke criticus zo bang voor is. "Allereerst moeten we begrijpen wat deze criticus denkt. Dan kunnen we bij onszelf nagaan hoe realistisch deze angsten zijn."

Het is belangrijk om er voor jezelf een verhaal van te maken waarmee je het begrijpelijk maakt, zodat je er afstand van kunt nemen.

Frans Schalkwijk, psychotherapeut

"Als je dit in kaart hebt gebracht, is het goed om met wat afstand en rust naar de situatie en het zelfbeeld te kijken. "Vergelijk de realiteit met wat het stemmetje in je hoofd je doet geloven. Het kan helpen om je bevindingen uit te schrijven en ergens in het zicht te bewaren."

Niet opvoeden of herprogrammeren

Allerlei factoren kunnen ervoor zorgen dat de innerlijke criticus te scherp is afgesteld, zegt Schalkwijk. "Het is belangrijk om er voor jezelf een verhaal van te maken waarmee je het begrijpelijk maakt, zodat je er afstand van kunt nemen."

Bij een psychoanalytische benadering wordt er gekeken naar waar de stem vandaan komt. Een andere techniek is het om je innerlijke criticus een naam te geven. Hierbij gaat het om een techniek uit de Voice Dialogue-therapie. Die moet ervoor zorgen dat die kritische stem minder belangrijk wordt.

Je innerlijke criticus hoef je niet op te voeden of te herprogrammeren. Het probleem is niet de criticus, maar het ontwijken ervan. "Zodra we beginnen aan een steekhoudend zelfbeeld en een gepaste houding ten opzichte van onszelf te werken, wordt dat stemmetje vanzelf minder luid en opdringerig", zegt Diesbrock.

