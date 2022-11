Vaak hoofdpijn? Dit kun je doen om de oorzaak te achterhalen

Elke week stellen we een gezondheidsvraag aan een medisch deskundige. Deze week: Ik heb vaak hoofdpijn. Is er iets ernstigs aan de hand? Huisarts Tamara de Weijer: "Het kan helpen om een hoofdpijndagboek bij te houden om de oorzaak te achterhalen."

Ik heb regelmatig hoofdpijn. Moet ik me zorgen maken?

"Veel mensen die hoofdpijn hebben, maken zich zorgen. Dat is logisch, want je hoofd is een enge plek om pijn te hebben. Maar over het algemeen kun je gerust zijn. Hoofdpijn heeft bijna nooit een ernstige oorzaak."

Waardoor wordt hoofdpijn veroorzaakt?

"Hoofdpijn kan op verschillende plekken in het hoofd voorkomen en heeft verschillende oorzaken. De bekendste oorzaak is spanningshoofdpijn: een drukkend en klemmend gevoel aan beide kanten van het hoofd. Soms is stress de oorzaak. Vaak is er ook sprake van een verhoogde spierspanning vanuit de nek."

"Verder zijn er heftige vormen van hoofdpijn zoals migraine en clusterhoofdpijn. Daarbij heb je ook andere symptomen, zoals overgevoeligheid voor licht en geluid en soms ook misselijkheid en overgeven."

Kun je hoofdpijn krijgen door wat je eet of drinkt?

"Cafeïne is berucht als het om hoofdpijn gaat. Veel mensen weten wel dat die stof in koffie zit. Minder bekend is dat het ook in zwarte thee, groene thee, ijsthee en energydrink zit."

De hersenen bestaan voor drie kwart uit water. Vandaar dat je al hoofdpijn kunt krijgen bij de geringste uitdroging.

Tamara de Weijer, huisarts

"Ook door te weinig water drinken kun je hoofdpijn krijgen. Zorg dat je 1,5 tot 2 liter water per dag drinkt. En nog meer als je lang in de zon verblijft, veel zweet of hebt gesport."

"De hersenen bestaan voor drie kwart uit water. Vandaar dat je al hoofdpijn kunt krijgen bij de geringste uitdroging. Drink liever geen alcohol na het sporten of zonnen. Dat droogt je lichaam nog eens extra uit."

Wat kunnen we nog meer doen om hoofdpijn te voorkomen?

"Slaap is herstel. Van allerlei fysieke processen, maar ook van indrukken en emoties die we overdag hebben opgedaan. Te weinig slaap betekent te weinig tijd om die dingen te verwerken. Het hoofd raakt letterlijk te vol. Ook stress is een belangrijke oorzaak van hoofdpijn. Vooral omdat stress zich vastzet in de schouders, nek en kaken. Zorg voor voldoende ontspanning."

Beweeg veel voor een goede doorbloeding. Zorg ook voor een goede houding achter je computer.

Tamara de Weijer, huisarts

"Beweeg veel voor een goede doorbloeding. Zorg ook voor een goede houding achter je computer. En zorg ervoor dat je scherp ziet. Wie veel tuurt of met zijn ogen knijpt heeft ook vaker last van hoofdpijn. Het kan helpen om een hoofdpijndagboek bij te houden als je er vaak last van hebt. Wanneer heb je pijn? Hoelang? Zo kom je misschien de oorzaak op het spoor."

Is het erg om een aspirientje te nemen als je hoofdpijn hebt?

"Het ligt eraan wat je met een aspirientje bedoelt. Bij de drogist en de apotheek zijn paracetamol en ibuprofen vrij verkrijgbaar. Die laatste behoort tot de zogenoemde NSAID's - ontstekingsremmers. Die werken niet beter dan paracetamol, maar hebben wel veel bijwerkingen, waaronder maagbloedingen."

"Paracetamol is bij pijn de eerste keuze. Lees op de verpakking hoe je het gebruikt. Maar neem het niet te vaak, want dan kun je juist van de medicatie hoofdpijn krijgen."

Wanneer moet je met hoofdpijn de dokter bellen?

"Bij hoofdpijn die begint na een ongeluk en bij zware hoofdpijn die je nog nooit eerder gevoeld hebt. Trek ook aan de bel als je hoofdpijn hebt nadat je bent bevallen, bij kinderen die jonger zijn dan zes jaar en ook wanneer je plotselinge acute uitvalsverschijnselen hebt, zoals van een been, arm of een scheve mond."

Tamara de Weijer is huisarts en oprichter van Vereniging Arts en Leefstijl.

