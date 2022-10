Na stoptober voorgoed stoppen met roken? Zo pak je dat aan

Meedoen aan stoptober is een van de succesvolste manieren om te stoppen met roken. Toch is het na deze maand nog steeds lastig om de sigaret definitief te laten liggen. Hoe kun je ervoor zorgen dat je na stoptober ook echt helemaal stopt?

Door Julia Schipper

Stoptober is een jaarlijks terugkerend evenement van 28 dagen in oktober, waar duizenden mensen stoppen met roken. "Deze maand zorgt ervoor dat alle rokers gaan nadenken over hun rookgedrag", zegt Joris Dullaert, psycholoog en oprichter van WeQuit.nl, een onlineprogramma om te stoppen met roken.

"Veel rokers zien het roken als iets wat niet te stoppen is, maar als je tijdens stoptober even niet rookt, zie je dat het rookgedrag te doorbreken is", zegt Dullaert. Rokers komen erachter dat het wel lukt om 's ochtends koffie te drinken zonder sigaret, of dat ze uit kunnen gaan zonder te roken.

Een roker die net is gestopt met roken, heeft in de eerste periode last van ontwenningsverschijnselen. Die duren ongeveer twee weken. "Je wordt onrustig, ervaart stress, bent chagrijnig en slaapt vaak slecht. De nicotinereceptoren schreeuwen namelijk om nicotine", zegt Dullaert.

Stress kan aanleiding zijn om terug te vallen

"Wat ik ook vaak hoor, is dat mensen zich opgejaagd voelen. Ze roken niet meer, maar drinken in plaats daarvan extra veel koffie. Door de overdosis cafeïne krijgen ze een paniekerig gevoel."

Een andere veel voorkomende ervaring van mensen die meedoen aan stoptober, is dat het lastig is om een rokende collega of partner te hebben. "Ze zijn dan zelf ook eerder geneigd om weer die sigaret te pakken."

Nieuw gedrag aanleren kost tijd

Nieuw gedrag aanleren kost gemiddeld drie maanden, daarom vallen veel mensen terug. Meer dan 90 procent van de gestopte rokers rookt na een jaar weer, blijkt uit cijfers van het Trimbos-instituut. "Als je in een situatie komt waar je op de proef wordt gesteld, kan het lastig worden. Dingen die stress opleveren zijn een aanleiding om terug te vallen", zegt Dullaert.

Veel mensen denken dat ze na een uitglijder weer terug bij af zijn, maar het is dan belangrijk om de volgende dag weer gewoon verder te gaan met het stoppen.

Joris Dullaert, psycholoog en oprichter WeQuit.nl

Hij maakt een onderscheid tussen een uitglijder en een echte terugval. "Bij een uitglijder rook je eenmalig, bijvoorbeeld tijdens een stapavond. Veel mensen denken dat ze na een uitglijder weer terug bij af zijn, maar het is dan belangrijk om de volgende dag weer gewoon verder te gaan met het stoppen."

Een andere manier vinden om met die emotie om te gaan

Maar hoe blijf je nu voorgoed van die sigaret af na stoptober? Dullaert geeft een aantal tips. "Het kan helpen om voor jezelf alle voordelen van het stoppen op een rij te zetten. Tijdens een stopmaand merk je al heel concrete veranderingen. Zo vertelde een oudere dame mij trots dat ze weer genoeg lucht had om met haar kleinkind in de speeltuin te spelen."

Daarnaast is het belangrijk om te weten wat de risicosituaties zijn voor een terugval. Aan de ene kant kunnen dit externe factoren zijn, zoals bepaalde mensen, plekken en situaties.

Als je weet dat je een sigaret opsteekt wanneer je verdrietig bent, dan moet je een andere manier vinden om met die emotie om te gaan.

Joris Dullaert, psycholoog en oprichter WeQuit.nl

Daarnaast zijn er ook interne factoren die een rol spelen. "Denk hierbij aan je emoties, fysiek gevoel of bepaalde gedachten. Als je weet dat je een sigaret opsteekt wanneer je verdrietig bent, dan moet je een andere manier vinden om met die emotie om te gaan."

Veel zin om te roken? Drink dan twee glazen water

Een van de redenen waarom stoptober goed werkt, is omdat mensen samen stoppen. "Als je weet dat iemand in je omgeving ook stopt, houd elkaar dan scherp. Dan kun je elkaar bellen als je rookbehoefte hebt of als je even wilt sparren. Diegene hoeft trouwens niet per se te roken, het kan ook iemand zijn met wie een goede band hebt. Dat helpt ook voor mensen, want dan weten ze: als ik rook, dan moet ik diegene bellen om het te vertellen."

Dullaert geeft nog een simpele, praktische tip. "Als je veel zin hebt om te roken, drink dan twee glazen water. Mensen hebben een leeg gevoel, waardoor de trek in een sigaret opkomt. Als je dan twee glazen water drinkt, ga je uit die situatie waardoor de trek al minder wordt. Daarbij krijg je een voller gevoel, dit laat de trek ook afnemen."

Gemiddeld hebben mensen zeven pogingen nodig om te stoppen met roken. Dat laat zien dat het een hardnekkige verslaving is. "Aan de positieve kant: op dit moment zijn er in Nederland meer ex-rokers dan rokers. Iedereen kan er dus van afkomen, maar het is aan jou om uit te vinden wat de beste manier is om dit te doen."

