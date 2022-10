Zo ga je het beste om met de start van de wintertijd

Aanstaand weekend, in de nacht van zaterdag op zondag, gaan we weer over op de wintertijd. Welk effect kan dit hebben op je slaapritme? En hoe kun je het beste omgaan met dat uurtje langer slapen?

Door Anne van Asseldonk

Voor mensen is de overgang naar de wintertijd minder problematisch dan die naar de zomertijd. Hier zijn Roelof Hut, professor chronobiologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, en slaapwetenschapper en auteur van Slapen als een oermens Merijn van de Laar het over eens.

Door het ingaan van de wintertijd wordt het 's ochtends een uur eerder licht en dus 's avonds een uur eerder donker. Dit past beter bij ons en onze biologische klok, weten beide experts. "Bovendien komt dat uurtje extra slaap goed uit. Mensen hebben in de winter behoefte aan meer slaap", ziet chronobioloog Hut.

"Onze biologische klok richt zich vooral naar de zonnetijd. Veel mensen lopen in de zomertijd een slaaptekort op, doordat we het moeilijk vinden om op tijd in slaap te vallen", legt Hut uit. Ook opstaan is lastiger, doordat cortisol te laat door onze biologische klok wordt aangemaakt. "Als het buiten nog donker is, werkt deze interne wekker minder goed. Daarom hebben mensen in de zomertijd vaker een echte wekker nodig."

Slaapkwaliteit is belangrijker dan slaapduur

Dat de wintertijd beter bij ons past, beaamt ook slaapwetenschapper Van de Laar, ook bekend als 'Dr. Slaap'. "Voor de mensen die heel goed slapen, is dat extra uurtje vooral heel fijn. Als je een slechte slaper bent en je een uur langer in bed ligt te woelen, levert dat je niet veel op", zegt Van de Laar, die benadrukt dat slaapkwaliteit doorgaans belangrijker is dan slaapduur. "Sta liever gewoon op als je niet meer kunt slapen. Dan bouw je al iets meer slaapdruk op voor de avond erna en slaap je dan waarschijnlijk al beter."

Minder avondlicht laat onze biologische klok sneller lopen, waardoor we de neiging hebben eerder naar bed te gaan en weer eerder wakker te worden.

Roelof Hut, professor chronobiologie

Over het algemeen kunnen mensen beter tegen een verlenging van het 24 uursritme dan tegen een verkorting ervan. "Zelf verbaas ik me er ook weleens over hoe het kan dat we een uur eerder donker prettig vinden. Maar het is juist dat avondlicht dat onze biologische klok vertraagt."

"Minder avondlicht laat onze biologische klok sneller lopen, waardoor we de neiging hebben eerder naar bed te gaan en weer eerder wakker te worden", voegt Hut eraan toe. Toch kan dat uurtje eerder donker in combinatie met een uur later naar bed gaan voor ochtendmensen een uitdaging zijn.

Ga voldoende naar buiten

Voor mensen die hier gevoelig voor zijn, zijn drie dingen belangrijk: licht, beweging en voeding. "Licht, beweging en voeding zijn voor ons lichaam een belangrijke Zeitgeber, oftewel iets wat onze biologische klok beïnvloedt", weet Van de Laar.

De slaapwetenschapper adviseert om overdag - zowel in de winter als in de zomer - voldoende naar buiten te gaan. "Op een bewolkte Nederlandse dag is de verlichtingssterkte al gauw 10.000 lux. Op een verlicht kantoor is de verlichtingssterkte maximaal 500 tot 600 lux." Als je overdag veel licht om je heen hebt, ben je minder gevoelig voor (kunst)licht in de avond.

Naast bewegen helpt ook kauwen om weer even wakker te worden, want dat beïnvloedt direct ons alertheidcentrum.

Merijn van de Laar, slaapwetenschapper

Ook kan het zinvol zijn om eetmomenten meteen bij de ingang van de wintertijd mee te laten schuiven. Ochtendmensen die moeite hebben om 's avonds hun ogen open te houden, kunnen het beste even bewegen en bijvoorbeeld een stukje gaan wandelen. Als je toegeeft aan je moeheid, kan het namelijk zijn dat je de volgende dag ook heel vroeg wakker wordt.

Een donkere slaapkamer helpt

Een donkere slaapkamer helpt, maar het is bovendien raadzaam om het naar bed gaan bij de ingang van de wintertijd wat te rekken. "Naast bewegen helpt ook kauwen om weer even wakker te worden, want dat beïnvloedt direct ons alertheidcentrum. Neem wel iets lichts voor het slapengaan, bijvoorbeeld een kauwgompje heeft al effect", tipt Van de Laar.

Beide experts adviseren om het uur verschil niet uit te vergroten. "De wekker gaat een uurtje later. Dit is een gezonde situatie waarin we wat extra slaap kunnen krijgen", besluit Hut. De chronobioloog pleit samen met collega's en vakorganisaties voor een permanente wintertijd.

