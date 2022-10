Waarom het goed is elkaar wat vaker een knuffel te geven

Even iemand een knuffel geven, kan positieve effecten hebben op zowel je lichaam als je geest. Maar wat gebeurt er verder in je lichaam als je iemand in je armen sluit?

Door Naomi Defoer

"Als je knuffelt maak je het hormoon oxytocine aan", zegt seksuoloog Astrid Kremers van www.sexuoloog.nl."Hierdoor kun je je meer verbonden voelen met de persoon met wie je knuffelt. Ook kan het een gevoel van veiligheid en geborgenheid geven en kun je je minder eenzaam voelen."

Daarnaast daalt het stresshormoon cortisol, waardoor je minder stress ervaart en je bloeddruk daalt. Verder kan het een positieve invloed hebben op je spijsvertering en immuunsysteem. Daardoor ben je weerbaarder tegen infecties, en kan het zijn dat je minder pijn voelt.

Knuffelen is dus ontzettend belangrijk, verklaart Kremers. Dat blijkt ook uit onderzoek met baby-aapjes van de Amerikaanse psycholoog Harry Harlow. De aapjes zonder lichaamscontact ontwikkelden zich minder goed dan de aapjes met lichaamscontact.

Onderscheid tussen lust en liefde

"In een relatie kun je spreken van een onderscheid tussen lust en liefde. Seksuoloog en psychotherapeut Esther Perel weet dat goed te verwoorden. Volgens haar is liefde de brandstof voor een langdurige relatie", zegt Kremers. Een knuffel kan slechts een knuffel zijn, maar ook overgaan in lust.

Het kan gebeuren dat een knuffel verwachtingen oproept, waar iemand niet aan kan of wil voldoen.

Astrid Kremers, psycholoog

"Perel geeft aan dat zij ziet dat een relatie prettiger verloopt als er naast erotiek ook intimiteit is in de vorm van knuffelen. Tegelijkertijd kan het zo zijn dat een knuffel bepaalde verwachtingen oproept waar iemand niet aan kan of wil voldoen. Het is daarom belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan over elkaars behoeften en verwachtingen."

Maak knuffelen meer bespreekbaar

Knuffelcoach Anoek Harder richtte zich na haar studie Sociaal Pedagogisch Hulpverlener (SPH) op het effect van huidcontact en knuffelen als een vorm van coaching. "Ik merkte dat een knuffel en huidcontact mij helpen als ik gestrest ben", zegt Harder.

"Knuffelcoaching is een manier van coaching waarbij gesprek en aanraking samenkomen. Zodat je op mentaal en fysiek niveau kan helen van trauma's en blokkades die zijn ontstaan door angsten, depressie, eetproblemen, geweld, ziekten, slapeloosheid of verslaving."

Een knuffel kan daarbij helpen, omdat het een veilig gevoel kan geven, licht Harder toe. "Zo'n geborgen gevoel kan helpen bij iemands verwerkingsproces, bij het loslaten van negatieve emoties. Voor iedereen die knuffelen meer wil integreren in zijn of haar leven heeft Harder een advies: "Vraag erom. Door de vraag te stellen maak je het bespreekbaar. Lukt dat niet? Dan kun je ook een knuffelworkshop volgen."

