Geleefd door je agenda? Zo wordt je vrije tijd weer echt 'vrij'

Heb jij een drukke baan, volle agenda en strak schema voor sociale activiteiten? Dan ben je misschien wel een agendahedonist. Journalist Tom Grosfeld schreef er een boek over. Hij pleit voor meer tijd om te lanterfanten, een oproep die naadloos aansluit bij quiet quitting . Maar hoe pak je dat aan? Dit stappenplan helpt je op weg.

'Dingen die ik deed moesten nut hebben, iets opleveren', vertelt journalist Tom Grosfeld. Foto: Nick Helderman

Journalist Tom Grosfeld, die voor onder andere Vrij Nederland en Het Parool werkt, nam de relatie met zijn agenda onder de loep toen hij merkte dat hij geen spontaniteit meer in zijn leven had.

"Ik keek op een steeds rationelere manier naar mijn vrije tijd: dingen die ik deed moesten nut hebben, iets opleveren." En Grosveld zag dat hij niet bepaald de enige was.

Wat is een agendahedonist?

Agendahedonisten zijn vooral hoogopgeleide twintigers en dertigers die in de Randstad wonen. Ze benaderen hun vrije tijd net zo planmatig als hun werkdagen, die ze indelen met schema's, doelen en planningen. Vrije uren timmeren ze dicht met afspraken en activiteiten die een doel op zich zijn. Zoals:

Een documentaire bekijken om kennis te vergaren.

Borrelen om te netwerken.

Op vakantie gaan om op te laden.

Wandelen om een stappendoel te behalen.

Volgens Grosfeld hebben mensen baat bij een minder intieme band met hun agenda: "Meer tijd voor lanterfanten zorgt voor rust, ontspanning en een betere mentale gezondheid." Wil jij afkicken van je agenda? Aan de hand van zes stappen legt Grosfeld uit hoe je dat doet.

Volg GeneratieNU Ontvang meldingen bij nieuwe uitlegartikelen voor jongvolwassenen. Blijf met meldingen op de hoogte

Je bent een agendahedonist als...

... je al plannen voor de feestdagen hebt.

... je alle afspraakvoorstellen voor de komende drie weken moet weigeren, omdat je al 'vol' zit.

... jouw telefoonnotities vol staan met lijstjes als 'landen die ik nog wil bezoeken', 'films die ik nog wil zien' en 'vrienden met wie ik nog moet afspreken'.

... je jaarlijks persoonlijke doelen stelt.

... je een persoonlijk vijfjarenplan hebt.

Zo zorg je ervoor dat je agenda een minder grote rol in je leven speelt

Stap 1: Doe zelfonderzoek

"Ga eens bij jezelf na waarom je nauwelijks tijd hebt om te lanterfanten. Grote kans dat dat is omdat je het idee hebt omarmd dat alles wat je doet nut moet hebben. Dat je efficiënt en productief moet zijn. En dat alles wat je doet iets moet opleveren, zodat je jezelf blijft verbeteren."

Stap 2: Erken dat je jezelf als een bedrijf ziet

"Agendahedonisme is de vermenselijking van het kapitalisme. Je ziet jezelf als het ware als een onderneming, als een bedrijf dat moet groeien. Lummelen helpt je niet om vooruit te komen. Integendeel, het verslechtert je concurrentiepositie ten opzichte van andere 'bedrijven' wanneer je achteroverleunt en ontspant."

Stap 3: Wees mild voor jezelf

"Neem het jezelf niet kwalijk dat je een slaaf bent van je agenda. Onze samenleving is ingericht op efficiëntie en optimalisatie. Je kan er niets aan doen dat je daarin bent meegegaan. Wie erin zit, wordt als het ware gedwongen om mee te doen. Je eraan onttrekken is heel moeilijk, want daarmee maak je jezelf los van 'de rest'."

Stap 4: Breek met de mentaliteit dat je je altijd moet verbeteren

"Dat je in je eentje de massa kunt veranderen, is een illusie. Maar je kunt wel breken met de mentaliteit dat je jezelf altijd maar moet verbeteren. Of die gedachte ombuigen. Groeien kan ook op manieren die minder meetbaar zijn of op vlakken die niet toepasbaar zijn in je werk. Denk bijvoorbeeld aan een buurttuin aanleggen of een voetbalteam coachen."

Stap 5: Maak tijd vrij

"Creëer momenten waarop je mag lanterfanten. Het helpt om een dagdeel vrij te houden, zodat je echt de tijd hebt en niet in je hoofd al bezig bent met wat je over een uur gaat doen. Tijd om te niksen ontstaat als je bijvoorbeeld in het weekend maar één afspraak per dag maakt en doordeweeks twee avonden vrijhoudt. Ontwijk eindtijden; die zorgen voor onrust en belemmeren spontaniteit."

Stap 6: Onderneem activiteiten zonder doel

"Ga iets doen waar je op dat moment zin in hebt, zonder dat je het koppelt aan een doel of een prestatie. Denk aan een eind wandelen, uitgebreid koken of een spelletje doen. Maar ook op het terras zitten kan lanterfanten zijn. Je hoeft niet op de bank te gaan liggen en niks te doen. Het gaat om de mindset. Heb je spontaan zin in een drankje omdat de zon schijnt en loop je het terras op? Of haast je je naar een café omdat je daar precies anderhalf uur tijd hebt om koffie te drinken met een oud-collega?"

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen