Zo voorkom je een herfstdip: 'Bewegen is heel belangrijk'

Elke week stellen we een gezondheidsvraag aan een medisch deskundige. Deze week: ik voel me somber. Heb ik een dip? Of ben ik depressief? Onderzoeker en psycholoog Joost Gülpen: "Er zijn verschillende dingen die je zelf kunt doen om beter in je vel te zitten."

Door Dorien Dijkhuis

Wat is somberheid eigenlijk? Moet ik me zorgen maken?

"De termen herfstdip, winterblues en depressie worden door elkaar gebruikt. Er bestaan zeker overeenkomsten, maar het zijn verschillende dingen. Bijna iedereen voelt zich wel eens somber of neerslachtig. Maar als je even niet zo lekker in je vel zit, betekent dat nog niet dat je een depressie hebt."

Wat is het verschil dan precies? Wat is een herfstdip?

"Veel mensen ervaren een verandering in hun gemoedstoestand met het veranderen van de seizoenen. Sommigen hebben al sinds de tienertijd een hekel aan de herfst of winter, omdat het kouder en natter wordt, de blaadjes van de bomen vallen en het sneller donker wordt. Bij sommige mensen heeft dit een negatief effect op hun stemming. Ze voelen zich somber, lusteloos of vermoeid. Maar deze klachten zijn vaak veel milder dan bij een depressie. Ze zijn ook van kortere duur of vluchtiger."

En een depressie?

"Van een depressie spreken we wanneer de somberheid langer dan twee weken aanhoudt en wanneer je vrijwel nergens meer echt van kunt genieten. Het lukt niet meer om te werken of te studeren. Je kijkt nergens meer naar uit, geniet niet meer van eten of andere dingen die je normaal gesproken fijn vindt. Vaak slaap je ook slecht, heb je concentratieproblemen en andere problemen met denken, of heb je gedachten aan de dood."

Soms mondt een herfstdip uit in een depressieve stoornis en heeft het te maken met de verandering van seizoenen. Soms staat het hier los van en is het toeval.

Joost Gülpen, promovendus en psycholoog

Kan een herfstdip leiden tot een depressie?

"Het kán wel, maar het gebeurt lang niet altijd. Soms mondt een herfstdip uit in een depressieve stoornis en heeft het te maken met de verandering van seizoenen. Soms staat het hier los van en is het toeval."

Kunnen we een herfstdip voorkomen?

"Bewegen is heel belangrijk. Het liefst elke dag een half uur. Probeer te sporten of ga wandelen. Als dit mogelijk is, neem dan toch liever de fiets in plaats van de auto naar het werk. Het is belangrijk dat je zoveel mogelijk daglicht ziet."

"Ga dus veel naar buiten, draag minder een zonnebril en zet je bureau bij het raam. Daardoor gaat je biologische klok in de maat lopen. En daglicht is belangrijk voor de aanmaak van onder andere gelukshormonen. Lamplicht is vele malen minder sterk dan natuurlijk daglicht. Ook op een sombere herfstdag."

Wat moet je doen als je vermoedt dat je depressief bent?

"Als je merkt dat je lange tijd niet lekker in je vel zit, nergens meer van geniet en je terugtrekt, is het goed om erover te praten met vrienden of familie. Je kunt ook terecht bij de huisarts of de praktijkondersteuner. Die kan met je meedenken over oplossingen en je helpen weer wat structuur in je leven te brengen zodat je actief blijft."

"Een depressie is vaak lastig te behandelen. Soms knappen mensen niet volledig op. In het Amsterdam UMC doen we momenteel onderzoek naar een behandeling van depressieve klachten die gericht is op volledig en langdurig herstel: de HERSTEL-studie. We zijn nog steeds op zoek naar mensen met depressieve klachten die willen meedoen aan het onderzoek."

Joost Gülpen is als promovendus en psycholoog verbonden aan de afdeling psychiatrie van het Amsterdam UMC. Voor meer informatie: www.herstelstudie.nl

Eerder

Aanbevolen artikelen