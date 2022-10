Pest blijkt onze gezondheid 700 jaar na oorsprong nog steeds te beïnvloeden

Delen via E-mail

De pest, een infectieziekte die in de veertiende eeuw zeker een derde van de Europese bevolking uitroeide, beïnvloedt onze gezondheid vandaag de dag nog steeds. Uit een onderzoek dat donderdag werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature blijkt dat veel van de hedendaagse auto-immuunziekten gelinkt kunnen worden aan de pest.

De pest ontstond in de veertiende eeuw en dook in de eeuwen erna nog regelmatig op. Halverwege de veertiende eeuw kwam naar schatting een derde van de Europese bevolking om door de pest.

Nieuw onderzoek wijst uit dat de pest nog steeds onze gezondheid beïnvloedt. In het DNA van eeuwenoude skeletten zijn mutaties van de ziekte gevonden. Die veranderde varianten verklaren mogelijk waarom sommige mensen de pest wél overleefden, schrijft BBC News.

De Zwarte Dood - een hevige pestepidemie in de veertiende eeuw - leidde tot een van de dodelijkste periodes in de Europese geschiedenis. De onderzoekers vermoedden dat zo'n grote gebeurtenis wel invloed gehad moet hebben om de menselijke evolutie. Het onderzoek bewijst hun gelijk.

De onderzoekers onderzochten in totaal 206 skeletten van mensen die voor, tijdens of na de Zwarte Dood leefden. Mensen met de 'juiste' mutatie hadden 40 procent meer kans om te overleven. Dit kwam vooral doordat deze mensen sterke genen van hun ouders hadden geërfd.

De onderzoekers hebben ook gekeken of de coronapandemie een soortgelijk effect kan hebben op de lange termijn. Maar dat is niet waarschijnlijk, aangezien dat virus vooral de gezondheid van ouderen aantast. Die hebben vaak hun genen al doorgegeven aan hun kinderen voordat zij ernstig ziek worden of komen te overlijden.