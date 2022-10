Wanneer is hardlopen niet gezond meer? ‘Luister altijd goed naar je lichaam’

Hardlopen staat bekend als een sport die belastend is voor de gewrichten, maar klopt dit wel? Hardlopen zou namelijk ook veel gezondheidsvoordelen hebben. Wat zijn die voordelen? En bestaat er zoiets als het ideale rondje? Twee experts leggen uit hoe het zit en geven tips om blessures te voorkomen.

Door Anne van Asseldonk

Hardlopen is zeker gezond, maar ook heel persoonlijk, weet hardlooptrainer en fysiotherapeut Sandra Laros, die gelieerd is aan het Hardloop Expert Centrum.

"Waar veel mensen geen rekening mee houden, is dat de pezen, spieren en gewrichten bij iedere pas belast worden met twee tot drie keer het lichaamsgewicht. Iemand met ernstig overgewicht zal ik daarom niet snel adviseren om meteen te beginnen met hardlopen", vertelt Laros.

Bij een gezonde BMI is de belasting juist heel goed voor de botten, benadrukt de fysiotherapeut. "Synoviale vloeistof, een gewrichtsvloeistof die onze gewrichten als het ware smeert, leeft van beweging."

Schema van internet is niet voor iedereen weggelegd

Bewegingswetenschapper Casper Dirks beaamt dit. "Er wordt weleens gedacht dat hardlopen de kans op knie- en heupartrose vergroot. Hier zijn meerdere onderzoeken naar gedaan. Volgens de nieuwste inzichten zijn er aanwijzingen dat hardlopen de kans op artrose juist verkleint." Maar dan moet zo'n training wel goed worden aangepakt.

Er wordt niet gekeken naar zaken als gewicht en algemene belastbaarheid, terwijl die wel een rol spelen.

Sandra Laros, hardlooptrainer en fysiotherapeut

Hardlopen is laagdrempelig, maar daardoor niet automatisch voor iedereen weggelegd. "Veel mensen plukken een schema van internet en beginnen. In de meeste gevallen is dit ook helemaal prima", ziet Laros. "Alleen vind ik het jammer dat bij deze standaard schema's geen schifting wordt gemaakt. Er wordt niet gekeken naar zaken als gewicht en algemene belastbaarheid, terwijl die wel een rol spelen."

Te veel trainen is ook niet goed

Als je lang niets aan sport hebt gedaan en je wil gaan hardlopen, kan het verstandig zijn om eerst een check te doen, benadrukken beide experts. Dat kan online, maar ook bij een sportarts. Deze doet een sportmedisch onderzoek waarbij wordt gekeken naar hart, longen, spierontwikkeling, lichaamsbouw en conditie.

Soms is de beste training een training die je niet doet.

Sandra Laros, hardlooptrainer en fysiotherapeut

De afgelopen jaren stond hardlopen standaard in de top drie van sporten waarbij de meeste blessures worden opgelopen. "In 2021 staat hardlopen zelfs op één, met bijna 900.000 hardloopblessures per jaar", zegt Dirks, die vermoedt dat corona ook een rol speelt bij deze cijfers.

Een blessure kan het gevolg zijn van te veel trainen, maar ook van te weinig rust en hersteltijd. "Soms is de beste training een training die je niet doet", zegt Laros.

Bouw je trainingen rustig op

Ook is het raadzaam om naast hardlopen aanvullende krachtoefeningen te doen, zodat je hele gestel sterker wordt. Bouw trainingen altijd rustig op. Twee keer per week lopen is voor de meesten prima om mee te beginnen.

Daarnaast zijn het dragen van goed schoeisel en een goede looptechniek belangrijk. Schoeisel moet voldoende schokabsorberend zijn en kan ook een corrigerende functie hebben bij de voetafwikkeling (de pronatie). Schaf sportschoenen daarom het liefst aan bij een speciaalzaak.

"Daar kijkt men ook naar hoe je je voet afwikkelt. Als je bijvoorbeeld heel erg naar binnen kantelt, kunnen antipronatieschoenen helpen. Op voorwaarde dat deze 'fout' uit de voeten komt en niet uit bijvoorbeeld de heup", vult Laros aan.

Train ook je enkels

Bij hardlopen is er doorgaans sprake van blessures die geleidelijk ontstaat. De meeste blessures zie je in de benen. Het is daarom verstandig om je enkels goed te trainen, raadt Dirks aan. "Dat kun je doen door ook eens op een onverharde ondergrond te lopen en/of met speciale oefeningen, zoals in de Versterk je enkel-app."

Uit onderzoek blijkt dat 50 kilometer per week een sweet spot is, waarbij mensen met gezonde gewrichten geen slijtage, maar wel de voordelen van hardlopen ervaren.

Casper Dirks, bewegingswetenschapper

Als je je training goed opbouwt, heeft hardlopen veel gezondheidsvoordelen. Met hardlopen train je je kuiten, billen, hamstrings en core, maar ook je spieruithoudingsvermogen. Het verkleint de kans op bijvoorbeeld hart- en vaatziekten, kanker en depressie.

Ingevingen zijn fijne bijkomstigheid

Ook is bekend dat hardlopen de hersenfunctie verbetert. Beide experts noemen de zogenoemde runners high en de ingevingen die tijdens het joggen soms ineens ontstaan als fijne bijkomstigheden.

Over de vraag of er een ideaal (gemiddeld) rondje bestaat, zijn beide experts het eens. Dit is voor iedereen anders. "Uit onderzoeken blijkt dat tot 50 kilometer per week een sweet spot is, waarbij mensen met gezonde gewrichten geen slijtage, maar wel de voordelen van hardlopen ervaren. Toch geldt dit voor de een meer dan voor de ander. Luister altijd goed naar je lichaam", besluit Dirks.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Eerder

Aanbevolen artikelen