Spontaan je arm gebroken? 'Vraag arts naar botontkalking'

Elke week stellen we een gezondheidsvraag aan een medisch deskundige. Deze week: Ik heb zomaar een arm gebroken, heb ik broze botten? Endocrinoloog dr. Natasha Appelman-Dijkstra: "Een op de drie vrouwen en een op de vijf mannen heeft osteoporose. Maar veel mensen weten het niet."

Door Dorien Dijkhuis

Wat is osteoporose precies?

"Osteoporose ontstaat door botafbraak. De botten verliezen massa en structuur. Met als gevolg: broze botten die snel breken of een ingezakte wervelkolom. Het wordt ook wel botontkalking genoemd."

Hoe weet je of je het hebt?

"Je merkt er niets van zolang je niks breekt. 'Zomaar' iets breken kan normaal gesproken niet. Het is een indicatie dat er meer aan de hand kan zijn. In de richtlijn voor botbreuken staat dat iedereen boven de vijftig die iets breekt, moet worden onderzocht op osteoporose. Dat kan met een bloedtest en een botdichtheidsmeting. Maar uit onderzoek blijkt dat dit nog steeds maar bij 30 tot 40 procent van de mensen daadwerkelijk gebeurt."

"Vraag altijd aan de arts of specialist of er wellicht sprake is van botontkalking. Ook als die arts er zelf niet over begint."

Als een van je ouders ooit een heupbreuk heeft gehad, loop je zelf ook een verhoogd risico op osteoporose.

Waarom is dat eigenlijk belangrijk?

"Osteoporose is de oorzaak van het merendeel van de heupbreuken op oudere leeftijd. Indirect is het daarmee een dodelijke ziekte, want een kwart van de patiënten die een heup breken in Nederland, overlijdt binnen een jaar na de operatie aan de complicaties van de breuk. Er zijn medicijnen die de botafbraak remmen. Hoe eerder je ermee begint, hoe meer behoud van botmassa en -structuur."

Lopen bepaalde mensen meer risico?

"Als een van je ouders ooit een heupbreuk heeft gehad, loop je zelf ook een verhoogd risico. Ook mensen met een te hard werkende schildklier, de ziekte van Crohn, reuma, patiënten die prednison gebruiken, mensen die te veel alcohol drinken en magere mensen lopen meer kans op osteoporose."

"Ook de overgang speelt een belangrijke rol. Door de afname van het vrouwelijke geslachtshormoon oestrogeen wordt er meer bot afgebroken dan er wordt aangemaakt. In die periode gaat het plotseling hard met de afname van de botmassa."

Valt osteoporose te voorkomen?

"Voor je 25e is het belangrijk om sterke botten op te bouwen. Daarna is het zaak om botten stevig te houden en het verlies van botmassa tot een minimum te beperken. Beweeg veel en doe aan krachttraining. En eet ook genoeg calciumrijke producten."

Pas op met alcohol, koffie, zout en tabak. Een teveel aan deze producten kan de voordelen van calciumrijke voeding tenietdoen.

Melk drinken dus?

"Mensen denken altijd meteen aan melk, maar voor sterke botten hoef je dat echt niet te drinken. Er zijn veel mensen die geen melk verdragen en bij hen komt osteoporose niet vaker voor dan bij melkdrinkers."

"Ook groene bladgroenten, broccoli en noten barsten van de calcium. Die bevatten bovendien fosfaten die ook essentieel zijn voor sterke botten. Pas op met alcohol, koffie, zout en tabak. Een teveel aan deze producten kan de voordelen van calciumrijke voeding tenietdoen."

"Zorg ook voor voldoende vitamine D. Denk aan vette vis, margarine, boter en eieren. Al halen we de meeste vitamine D uit zonlicht via de huid. Vitamine D zorgt ervoor dat we kalk en fosfaten kunnen opnemen uit de darmen."

Dr. Natasha Appelman-Dijkstra is internist-endocrinoloog in het LUMC. Ze is gespecialiseerd in metabole botziekten en osteoporose.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Eerder

Aanbevolen artikelen