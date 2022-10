Onderzoekers ontwikkelen test om baarmoederhalskanker sneller te ontdekken

Delen via E-mail

Onderzoekers van University College London en Universität Innsbruck hebben een nieuwe testmethode ontwikkeld waarmee in een vroeg stadium baarmoederhalskanker kan worden geconstateerd. The Guardian spreekt van een "revolutionaire test".

Daarnaast herkent de test ook signalen van andere veelvoorkomende kankersoorten, zoals borst-, baarmoeder- en eierstokkanker. In de toekomst kan de test van de Britse en Oostenrijkse onderzoekers ook gebruikt worden om deze vormen van kanker in een vroeg stadium te ontdekken.

De nieuwe test is een stuk beter dan bestaande methoden voor het opsporen van afwijkende cellen bij vrouwen. Ook werd gekeken naar vrouwen die het humaan papillomavirus (HPV) bij zich dragen, maar geen afwijkende cellen hebben. Het virus kan tot baarmoederhalskanker leiden. Bij 55 procent van de onderzochte personen kon worden voorspeld dat er in de komende vier jaar afwijkende cellen zouden ontstaan.

"Deze nieuwe methode is specifieker en voorkomt dat een patiënt onnodig veel behandeld wordt. Dat is goed nieuws voor het voorkomen van baarmoederhalskanker en geweldig nieuws voor iedereen die gescreend moet worden", zegt een van de onderzoekers tegen The Guardian.