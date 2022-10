Niet dragen van bh slecht voor je borsten? 'Ze willen juist wiebelen'

Delen via E-mail

Op de dag die ooit werd aangemerkt als Geen bh-dag staan we stil bij wat het niet dragen van een bh doet met je borsten. Een bh zou ondersteuning bieden en rugklachten helpen voorkomen. Maar is dat wel zo?

"Het zou elke dag Geen bh-dag moeten zijn", zegt borstweefseltherapeut Claudia van het Kaar, die het boek BOOBs schreef. Veel vrouwen trekken hun bh uit zodra ze thuiskomen. Buiten de deur is het daarentegen nog wel gebruikelijk om een bh te dragen.

"Vaak zijn het vrouwen met grote cupmaten die zeggen dat dat nodig is", weet Van het Kaar. "Dat snap ik wel. Zeker zonder ondersteuning zullen grote borsten sneller gaan wiebelen en op straat of op de werkvloer kan dat ongemakkelijk voelen. Bovendien krijgen vrouwen met een grote cupmaat ook last van wrijving en warmte. En van het gewicht van hun borsten."