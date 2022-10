Morning-afterpil is straks gratis in Frankrijk, hoe zit dat in Nederland?

In Frankrijk is de morning-afterpil vanaf volgend jaar voor iedereen gratis toegankelijk. In Nederland is dat anders: hier kost de noodanticonceptiepil 10 tot 30 euro.

Door Hannah König

De morning-afterpil is noodanticonceptie die zwangerschap voorkomt na onbeschermde seks of na falen van anticonceptie. Apotheker Mark Slager: "De pil remt de eisprong en maakt het baarmoederhalsslijm dikker, waardoor het voor spermacellen moeilijker wordt te passeren. De samenstelling van het baarmoederslijmvlies verandert door inname van de pil, waardoor eventueel bevruchte eicellen zich bovendien moeilijker kunnen innestelen."

De Franse minister van Volksgezondheid François Braun vindt dat zijn land achterloopt op het gebied van preventie, met name als het gaat om seksuele gezondheid. Daarom maakt hij soatests gratis en anticonceptie nog beter beschikbaar. De morning-afterpil wordt daarom met ingang van volgend jaar gratis; andere anticonceptiemiddelen waren in Frankrijk al gratis voor vrouwen in de leeftijd van 18 tot 25 jaar.

In Nederland is dat een ander verhaal. Anticonceptie zit voor mensen tot 21 jaar in het basispakket, boven de 18 valt het onder het eigen risico, en als je ouder bent moet je het helemaal zelf betalen. Noodanticonceptie, zoals de morning-afterpil, wordt niet vergoed. Je kan de morning-afterpil kopen bij de drogist, maar daar betaal je dan zelf 10 tot 30 euro voor.

Niet voor iedereen betaalbaar

Dat is niet voor iedereen betaalbaar, zegt Femke Zeven, jurist bij Bureau Clara Wichmann en gespecialiseerd in vrouwenrechten. "Dat je de morning-afterpil zonder recept kan halen is positief, dat maakt het laagdrempelig. Maar door de hoge prijs die je betaalt, is het middel niet voor iedereen toegankelijk."

In Nederland dragen vrouwen en mensen met een baarmoeder dus onevenredig de verantwoordelijkheid en de kosten voor het voorkomen van ongewenste zwangerschap.

Femke Zeven, jurist

Om te voorkomen dat je ongewenst zwanger wordt, is het noodzakelijk dat je de morning-afterpil zo snel mogelijk inneemt. Er zijn twee verschillende pillen te koop. Die werken elk op basis van een ander hormoon. Slager: "Het advies is om beide pillen uiterlijk 72 uur na de gemeenschap in te nemen, maar de EllaOne-pil kun je tot 120 uur na de gemeenschap slikken. De werkzaamheid neemt dan wel iets af en de kans op zwangerschap neemt iets toe."

Sekspartners betalen niet mee

Volgens Zeven is het discriminerend dat vrouwen in Nederland opdraaien voor kosten van anticonceptie. "Uit onderzoek blijkt dat maar 4 procent van de sekspartners hieraan meebetaalt. In Nederland dragen vrouwen en mensen met een baarmoeder dus onevenredig de verantwoordelijkheid en de kosten voor het voorkomen van een ongewenste zwangerschap. Dat klopt niet, want seks heb je minimaal met z'n tweeën."

In Europese landen om ons heen zie je dat nu grote stappen worden gezet.

Femke Zeven, jurist

Dit was ooit anders: in 1972 kwam anticonceptie, en ook de morning-afterpil, in het ziekenfondspakket. Daarna laaide de discussie hierover elke regeringsperiode op, tot het kabinet in 2004 besloot om anticonceptie helemaal niet meer te vergoeden. In 2008 kwam de vergoeding van anticonceptie weer even terug, maar viel het onder het eigen risico. In 2011 werd de huidige constructie ingevoerd.

Anticonceptie voor iedereen gratis toegankelijk

Bureau Clara Wichmann streeft naar gendergelijkheid en een betere maatschappelijke en juridische positie van vrouwen in Nederland en vindt dat het niet-vergoeden van anticonceptie afdoet aan het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen en dat het bovendien discriminerend is dat vrouwen boven de 21 jaar zelf moeten betalen voor anticonceptie. Daarom voert de stichting een rechtszaak tegen de Staat en eist ze gratis anticonceptie.

De plannen in Frankrijk zijn volgens Zeven een voorbeeld. Ze vindt dat Nederland de morning-afterpil ook gratis beschikbaar moet maken bij de apotheek. "In Europese landen om ons heen zie je dat nu grote stappen worden gezet: morning-afterpillen, soatests en menstruatieproducten worden voor iedereen gratis toegankelijk gemaakt."

"In Nederland kan dit ook. Uit aangenomen moties blijkt dat de politieke wil er is, dus is het de hoogste tijd om anticonceptie eindelijk structureel voor iedereen gratis toegankelijk te maken."

