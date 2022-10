Deze kankersoorten nemen de komende jaren toe (en zo herken je ze)

Het aantal kankerpatiënten in Nederland gaat de komende jaren explosief stijgen, blijkt uit een trendonderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Maar welke kankersoorten komen het vaakst voor? En hoe zijn ze te herkennen?

Door Julia Schipper

In 2019 kregen 118.000 personen te horen dat ze kanker hadden. Volgens het onderzoek van IKNL zal het in 2032 om zo'n 156.000 diagnoses gaan. "De kankersoorten die het meest voorkomen noemen we ook wel de Big Five", zegt internist-oncoloog Gabe Sonke van het Antoni van Leeuwenhoek. "Borst-, darm-, prostaat-, huid-, en longkanker."

De stijging in het aantal diagnoses wordt onder meer veroorzaakt door de vergrijzing. Ouderen hebben een grotere en toenemende kans om kanker te krijgen.

De vijf meestvoorkomende kankersoorten hebben elk hun eigen unieke symptomen, waar je jezelf op kunt checken. "Een blijvende verandering in je stoelgang kan bijvoorbeeld wijzen op darmkanker", zegt Sonke. "Als er ook nog bloed bij de ontlasting zit, is dat een alarmsignaal. Daarnaast kan plotseling gewichtsverlies wijzen op darmkanker."

Laat je borst direct nakijken

Bij longkanker zijn onophoudelijke hoestklachten een veelvoorkomend symptoom. Sonke: "Laat het ook direct checken als je veel slijm en bloed ophoest."

Een van de meestvoorkomende symptomen van borstkanker is een knobbeltje in de borst. Het advies is duidelijk: "Als je iets voelt in de borst wat niet weggaat, laat dat dan direct nakijken."

Ruim een derde van alle kankergevallen houdt verband met leefstijl.

Prostaatkanker is lastiger te signaleren. "Een kenmerk van deze vorm van kanker zijn klachten bij het plassen. Zo kan de plasstraal minder krachtig zijn en kan een man last hebben van een brandend gevoel bij het plassen of nadruppelen", zegt de internist-oncoloog.

Deze klachten gaan vaak hand in hand met ouderdom, en zijn dus niet direct een signaal van prostaatkanker. Sonke: "Het is wel verstandig om met deze klachten naar de huisarts te gaan."

Huidkanker is misschien wel de kankersoort die het best te signaleren is, omdat het aan de buitenkant van het lichaam zit. "Let hierbij op huidplekken en moedervlekken die veranderen. Zeker als ze gaan bloeden is het raadzaam om deze plekjes aan de huisarts te laten zien."

Het belang van een gezonde leefstijl

Absoluut gezien zullen de diagnoses voor deze Big Five kankersoorten het meeste stijgen, maar procentueel gezien nemen onder meer lever- en nierkanker het meest toe. Dit zijn kankersoorten die over het algemeen verband hebben met overgewicht en alcohol. Volgens Sonke zien we "een pandemie van overgewicht op ons afkomen".

"Wees echt alert op je gezondheid, let op je levensstijl en je blootstelling aan de zon", zegt Sonke. Ruim een derde van alle kankergevallen houdt verband met leefstijl. "Het verminderen van alcoholgebruik, stoppen met roken, gezonder eten, je huid beschermen tegen zonnestralen en meer bewegen hebben veel effect", zegt Arjan de Boer van KWF.

Gebruik die HPV-vaccinatie. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen.

Gabe Sonke, internist-oncoloog

Sonke onderstreept het belang van de HPV-vaccinatie voor jongens en meisjes. HPV is een virus dat je oploopt door seksueel contact met iemand die besmet is. Die besmetting kan op latere leeftijd kanker veroorzaken. De vaccinatie beschermt tegen zes soorten kanker, waarvan baarmoederhalskanker de bekendste is. Sonke: "Gebruik die vaccinatie. Niet alleen alleen voor jezelf, maar ook voor anderen."

Oncologische zorg op andere manier georganiseerd

Volgens IKNL-voorzitter Thijs Merkx moet de zorg op een andere manier georganiseerd gaan worden om het toenemende aantal kankerpatiënten te kunnen blijven opvangen.

"Er is momenteel een personeelstekort, een capaciteitsprobleem in de ziekenhuizen. We zien kansen voor een andere manier van samenwerken tussen de ziekenhuizen om daarop in te spelen", zegt Merkx.

Is het verstandiger om bijvoorbeeld prostaatkanker in het ene ziekenhuis en longkanker in het andere ziekenhuis te behandelen?

Thijs Merkx, voorzitter Integraal Kankercentrum

"Oncologische zorg moet op een andere manier georganiseerd worden, zonder dat het de andere zorg verdringt. Tijdens de coronacrisis is er bijvoorbeeld veel reguliere zorg uitgesteld, omdat we niet wisten dat we in een pandemie terecht zouden komen. Nu weten we al wat er de komende tien jaar op ons afkomt. Daar moeten we ons met alle verantwoordelijke partijen op voorbereiden."

Merkx geeft alvast een voorzet: "Moeten in ieder ziekenhuis alle kankerbehandelingen in volle omvang uitgevoerd worden? Of is het verstandiger om bijvoorbeeld prostaatkanker in het ene ziekenhuis en longkanker in het andere ziekenhuis te behandelen? Op die manier concentreren bepaalde ziekenhuizen zich rondom bepaalde typen behandelingen."

Overheid moet meewerken aan gezonde leefomgeving

"Je moet nu gezond leven om in de toekomst iets niet te krijgen. Dat is verdraaid lastig, maar het is de enige manier", zegt Sonke. Het is volgens De Boer belangrijk dat de overheid middels het invoeren van maatregelen meewerkt aan een gezonde leefomgeving.

"Het aan banden leggen van alcoholmarketing en het geregeld verhogen van de accijnzen op tabak zijn concrete voorbeelden van maatregelen die een gezonde omgeving en dus een gezonde leefstijl dichterbij brengen."

