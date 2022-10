Korstjes en wondjes in het gezicht kunnen krentenbaard zijn: 'Gaat niet snel weg'

Elke week stellen we een gezondheidsvraag aan een medisch deskundige. Deze week: Mijn kind heeft korstjes en wondjes in het gezicht. Wat kan dat zijn? Dermatoloog Patrick Kemperman: "Krentenbaard zien we vaak in de herfstmaanden."

Door Dorien Dijkhuis

Wat is krentenbaard precies?

"De officiële naam is impetigo. Het is een oppervlakkige infectie van de huid. Je herkent het aan rode plekjes, blaasjes of geel of bruin gekleurde korstjes op de huid. Meestal ontstaat het in het gezicht, rond de mond of neus. Maar het kan ook op de armen of benen beginnen. De wondjes gaan niet snel weg en kunnen samen een steeds grotere plek vormen."

Hoe ontstaat het?

"Krentenbaard wordt veroorzaakt door een bacterie. Het komt vooral voor bij jonge kinderen, maar ook volwassenen kunnen het krijgen. De kans is groter bij mensen die al een huidaandoening hebben. De infectie wordt gemakkelijk van de ene op de andere persoon overgebracht en is dus erg besmettelijk. In de herfst komt het vaker voor, mogelijk doordat de lucht vochtiger is en kinderen weer binnenhuis dichter bij elkaar zitten en spelen."

Hoe verloopt de besmetting?

"Kinderen kunnen de bacterie krijgen via speelgoed, via een handdoek waar de bacterie op zit, of via de handen van een ander kind of een volwassene. Krentenbaard kan ook op andere plekken van het lichaam terechtkomen doordat de ontsteking verspreid wordt met de vingers. Als de wondjes eenmaal droog of genezen zijn, is het besmettingsgevaar geweken."

Hoe kun je voorkomen dat krentenbaard zich uitbreidt?

"Voorkomen is bijna niet mogelijk. Noch dat een kind zichzelf verder besmet, noch dat het krentenbaard doorgeeft aan andere kinderen. Om het risico te verkleinen, moet je ervoor zorgen dat je kind de plekjes niet aanraakt en er niet aan krabt. Bij heel jonge kinderen is dit lastig te voorkomen."

"Knip de nagels kort en zorg ervoor dat je kind de handen regelmatig wast. Gebruik elke dag een schone handdoek om herbesmetting te voorkomen. En was ook zelf je handen vaak."

Als je kind er koorts bij krijgt, zich heel ziek voelt of pijn aan de huid heeft bij het oppakken, is het raadzaam om de huisarts te bellen.

Patrick Kemperman, dermatoloog

Moet je je kind thuishouden bij krentenbaard?

"Meestal zijn er richtlijnen op school of op het kinderdagverblijf. Dat verschilt van plek tot plek. Op zich heeft het weinig zin om je kind thuis te houden. Meestal hebben meer kinderen in de groep de bacterie al bij zich. Ook als er nog niets aan ze te zien is. Om verdere infecties in een klas of op een kinderdagverblijf te beperken, zijn goede hygiënemaatregelen in de eerste 48 uur na aanvang van de behandeling wel extra belangrijk."

Kan krentenbaard kwaad?

"Nee. Kinderen hebben er soms wat ongemak van, zoals jeuk. Maar het gaat in de meeste gevallen vanzelf weer over binnen één tot drie weken. Er zijn ook medicijnen voor. Een crème of zalf met een antibioticum, bijvoorbeeld fusidinezuur. De crème werkt bacteriedodend en de krentenbaard verdwijnt er eerder door."

"Er zijn ook antibiotica in de vorm van pillen of een drankje. Die worden vaak voorgeschreven bij een uitgebreide infectie of als je kind naast krentenbaard ook ziek is of koorts heeft. Als je kind er koorts bij krijgt, zich heel ziek voelt of pijn aan de huid heeft bij het oppakken, is het trouwens raadzaam om de huisarts te bellen. Er kan dan iets anders aan de hand zijn."

Patrick Kemperman is dermatoloog bij het Amsterdam UMC en het Dijklander Ziekenhuis.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen