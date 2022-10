Hoe slecht is eten voor het slapengaan nou echt?

Vlak voor bedtijd nog wat eten zou niet goed zijn. Maar klopt dit eigenlijk wel en waarom dan? En hoeveel uur voor het slapengaan kun je het beste die laatste hap nemen?

Ook verwijst hij naar een actueel onderzoek in Turkije waar deelnemers een uur voor het slapengaan kebab óf een suikerrijk dessert aten. "Hieruit bleek dat diegenen die kebab aten meer moeite hadden met in slaap komen."

"Met een suikerrijk dessert wordt een toetje met zetmeel en koolhydraten bedoeld, het gaat dus niet om koek of snoep", licht Van de Laar toe. "Van snelle suikers word je juist eerder actief. Langzame vezels en een beetje koolhydraten kunnen prima in de avond."

Manon Wouters, voedingsdeskundige

Manon Wouters, voedingsdeskundige

De spijsvertering vindt plaats na de maaltijd in het spijsverteringskanaal, dat onder andere uit de mond, maag en darmen bestaat. "De spijsvertering zorgt voor de opname van voedingsstoffen. De stofwisseling vindt 24 uur per dag plaats, in alle lichaamscellen", voegt Wouters toe. "Je energiebalans is in evenwicht als je lichaam per etmaal evenveel energie verbruikt als het binnenkrijgt. Het tijdstip waarop je eet heeft hier geen invloed op."