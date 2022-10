De verwarming nog niet aan? Dit doet de kou met je lichaam

Door de hoge gasprijzen kiezen veel mensen er voor de verwarming nog niet aan te zetten en de kou in huis voor lief te nemen. Helpt die extra trui? En wat doet kou eigenlijk met je lichaam?

Door Sarah Sitanala

"Een beetje kou is niet erg", zegt Wouter van Marken Lichtenbelt, hoogleraar Ecologische Energetica en Gezondheid aan de Universiteit van Maastricht. "Vroeger kenden we niet anders en eenmaal gewend aan de kou kan dat zelfs gezondheidsvoordelen opleveren."

Hoe precies, wordt nog onderzocht. Maar kou lijkt positieve effecten te hebben op de stofwisseling en suikerhuishouding van het lichaam. "Dat komt doordat je lichaam harder moet werken om die kerntemperatuur van 37 graden te behouden. Daarmee activeer je ook het bruine vet dat zich rondom de nieren en sleutelbeenderen bevindt, met als gevolg dat je lichaam extra warmte gaat produceren. Bovendien activeer je je spieren, wat die verbeterde suikerhuishouding vooral verklaart."

Het aandeel van de werking van bruin vet in het ophogen van je lichaamstemperatuur is wel beperkt, zegt Hein Daanen, hoogleraar thermofysiologie aan de Vrije Universiteit. "Bij jongeren is door mijn collega aangetoond dat als ze 10 dagen in 15 graden doorbrengen, ze dan meer bruin vet verbruiken. Het kan zijn dat zij het daardoor iets warmer krijgen, maar het gaat om een kleine hoeveelheid."

Gezondheidseffecten van kou op het lichaam

"Je zou het kunnen zien als een soort noodsysteem van je lichaam", vervolgt Daanen. "Zit je elke dag in de kou, dan kan na verloop van tijd de werking van bruin vet ervoor zorgen dat je het iets warmer krijgt." Van Marken Lichtenbelt: "Bruin vet maakt warmte met behulp van verbranding van vetten en koolhydraten uit het lichaam."

Als je niet merkt dat je het koud krijgt, pas je je gedrag ook niet aan. Ouderen lopen dus het risico sneller af te koelen.

Hein Daanen, hoogleraar thermofysiologie

Hoewel het koud hebben dus niet direct zal leiden tot nadelige gezondheidseffecten, ligt dat voor ouderen, zieken en kwetsbaren anders, laat Van Marken Lichtenbelt weten. Ook het op peil houden van de lichaamstemperatuur door bruin vet doet voor hen niet veel. Dat heeft er volgens Daanen mee te maken dat ouderen minder snel merken dat ze afkoelen. "Daardoor zullen zij minder goed reageren."

Sterke afkoeling is een risico

Kou is niet erg, omdat mensen zich als vanzelf aanpassen aan de temperatuur door een extra trui aan te trekken of door te gaan rillen. Daarnaast is het zo dat zodra het lichaam merkt dat het kouder wordt, bloedvaten zich samentrekken om de warmte in het lichaam langer vast te houden. "Maar als je niet merkt dat je het koud krijgt, pas je je gedrag ook niet in aan", legt Daanen uit. Ouderen lopen dus het risico af te koelen omdat ze niet zo snel een extra trui aantrekken.

Sterke afkoeling kan grote risico's met zich mee kan brengen, zegt Daanen. "Dat zien we terug in de sterftestatistieken na koude perioden. Bloedvaten knijpen samen, dat zorgt voor een hogere bloeddruk en kan leiden tot hart- en vaatfalen. Daarnaast kan door de kou de luchtpijp iets dichter gaan zitten, waardoor het moeilijker ademhalen is."

Trek die extra trui aan

Laten we de verwarming bewust uit, dan zullen we ons moeten aanpassen aan de lage temperaturen. "En die extra trui kan zeker helpen", zegt Daanen. Daanen was een aantal jaar geleden lector aan het Amsterdam Fashion Institute waar hij zijn kennis deelde over de koude- en warmteregulatie van kleding.

Als het heet is, wordt er een hitteplan geactiveerd. Maar er zou ook een plan moeten zijn voor als het heel koud is.

Hein Daanen, hoogleraar thermofysiologie

Om warmteverlies tegen te gaan is het belangrijk om voldoende isolerende kleding te dragen, zegt Daanen. "De isolatiewaarde van kleding hangt af van de dikte en het aantal vezels en hoe die warmte kunnen vasthouden." Zo heeft dons net als holle vezels een hoge isolerende werking.

Tegen kou kun je je dus kleden. Wel is het belangrijk extra op ouderen te letten, benadrukt Daanen. "Sociale controle is hierbij belangrijk. Als het extreem heet is wordt er een hitteplan geactiveerd, maar er zou ook een plan moeten zijn voor als het heel koud is. Zeker in het geval van ouderen die de neiging hebben te besparen en daarom de verwarming langer uit laten staan."

