Vers, veelzijdig en onbewerkt: zo eet je jezelf gezond oud

Gezond eten, voldoende bewegen, niet roken, weinig stress en minder alcohol drinken: oud worden gaat gepaard met een gezonde leefstijl. Op je voeding letten is extra belangrijk wanneer je ouder wordt. Hoe moet je eten om gezond oud te worden?

"Volgens de Schijf van Vijf", zegt Marian de van der Schueren, bijzonder hoogleraar diëtetiek aan Wageningen University & Research (WUR). "Veel groente en fruit, gezonde vetten, vis, peulvruchten, noten, volkoren producten, aardappelen en genoeg water, thee of koffie."

"Verder is het belangrijk om niet te veel zout, suiker en verzadigd vet te eten. De Schijf van Vijf is een praktische doorvertaling van het wetenschappelijk bewijs hoe voeding kan bijdragen aan gezond blijven en preventie van ziekten wanneer je de juiste bouwstoffen, brandstoffen, vitamines en mineralen binnenkrijgt."

William Cortvriendt, arts en auteur van het boek Hoe word je 100?, neemt een ander standpunt in dan De van der Schueren. Hij geeft als tip het nuttigen van volle zuivelproducten. "Moedermelk is ook niet halfvol", zegt de arts. "Bovendien haal je met het vet ook de vitamine D uit de melk."

Het is volgens Cortvriendt beter groenten te stomen in plaats van te koken. Zo behoud je meer vitamines en mineralen. Verder raadt hij aan om kruiden toe te voegen aan je maaltijd. "Het zijn niet alleen smaakmakers", zegt hij. "Ze zitten ook boordevol vitaminen en mineralen en kunnen ziektes voorkomen."

William Cortvriendt, arts en auteur

Een verkeerde smaakmaker daarentegen is te veel zout. "Vooral wanneer je uit eten gaat", zegt Cortvriendt. "In restaurants wordt bijvoorbeeld extra veel zout gebruikt en gebakken in vloeibare margarine. Daarbij zijn groenten vaak bijzaak."