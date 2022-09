Hoe ziet een normale stoelgang eruit en wanneer trek je aan de bel?

De regel van drie, het onderhouden van je darmgezondheid en kleuren die je liever niet in de pot wilt tegenkomen. Kortom, alles wat je altijd al wilde weten over je stoelgang maar misschien niet durfde te vragen.

Door Chantal van Wees

Nog steeds is het geen onderwerp van gesprek voor op het gemiddelde verjaardagsfeestje, maar ontlasting is minder taboe dan het was. Jaap Seidell, hoogleraar Voeding en Gezondheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam, denkt dat de drempel lager is doordat er meer aandacht voor is in de media en het onderwijs. En dat is volgens hem maar goed ook.

"Er wordt steeds vaker gesproken over het belang van een goede stoelgang. Vroeger moest je je ontzettend schamen. Maar nu duidelijk is dat er zoveel mensen zijn die er problemen mee hebben, is het goed dat het bespreekbaar is geworden, want aan veel van die problemen is iets te doen. Of ze zijn te voorkomen", vertelt hij.

Om erachter te komen wanneer je ontlasting niet in orde is, moet je eerst weten wat een normale stoelgang is. Hoe vaak poepen is bijvoorbeeld normaal? Dat blijkt nog helemaal niet zo eenvoudig te duiden.

Persoonlijk ritme is een belangrijke factor

Seidell: "Dat is per persoon zo verschillend dat je de regel van drie kunt aanhouden. Normaal is dan tussen de drie maal per dag of driemaal in de week." Zlatan Mujagic, als maag-, darm- en leverarts verbonden aan het Maastricht UMC+, kent de regel van drie ook. Wel geeft hij aan dat die regel wetenschappelijk nog niet goed onderbouwd is.

Kijken naar je ontlasting levert je informatie op. Het moet eigenlijk niet te waterig zijn én niet te hard.

Jaap Seidell, hoogleraar Voeding en Gezondheid

"95 procent van de mensen valt binnen die regel. Maar er zijn ook mensen die nog meer of minder gaan dan dit en met wie niets aan de hand is", zegt hij. "Daarom is persoonlijk ritme een belangrijke factor. Stel, je gaat normaal gesproken één keer per dag. Opeens verandert dit ritme en het blijft anders dan normaal, wekenlang. Met name als je vijftigplus bent, zou je hiermee naar de huisarts kunnen gaan om te kijken of alles goed is."

Dit zegt de kleur van je ontlasting

Naast het aantal keren dat je gaat, zeggen ook de kleur en substantie wat over je darmgezondheid. Hoe ziet een gezonde drol eruit?

Seidell: "Kijken naar je ontlasting levert je informatie op. Het moet eigenlijk niet te waterig zijn én niet te hard. De kleur: bruin, van licht tot donker. Donkergeel en -groen kan duiden op een galverstoring of een probleem met de lever. Het kan rood zijn wanneer je bietjes hebt gegeten; bloed bij de ontlasting kan een reden zijn om naar de huisarts te gaan."

Pijn of regelmatig een opgezette buik hoeven helemaal niets ernstigs te betekenen. Vaak kan er iets aan gedaan worden.

Jaap Seidell, hoogleraar Voeding en Gezondheid

"Bloed kan rood zijn, maar ook donkerrood. Of zelfs zwart, als het geronnen is", legt Mujagic uit. "Dan kan er een bloeding zijn geweest in de maag. Ook 'ontkleurde' ontlasting, een substantie die op stopverf lijkt en plakkerig is, kan een teken zijn van galproblemen. Ga naar de arts als het niet eens maar een aantal keren voorkomt."

Praat met je huisarts

Er is veel wat je kunt doen om je darmen gezond te houden. Vezelrijk eten, voldoende vocht, het minimaliseren van stress en genoeg bewegen zijn volgens beide experts de beste ingrediënten voor een goede stoelgang.

Heb je desondanks pijn, een opgeblazen buik of vraag je je af of alles in orde is? Schroom dan niet om naar de huisarts te gaan. Seidell: "Pijn of regelmatig een opgezette buik hoeven helemaal niets ernstigs te betekenen. Vaak kan er iets aan gedaan worden."

Omdat een huisarts niet met röntgenogen in je darmen kan kijken, zal deze in eerste instantie in een gesprek zaken uitsluiten. Daarna kan deze er eventueel voor kiezen of bloed en/of ontlasting moet worden nagekeken. "Aarzel vooral niet erover te praten met je huisarts. Soms kan het uitsluiten van ernstige aandoeningen al verlichting geven", aldus Mujagic.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen