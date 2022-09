Hierom kun je beter niet snoozen

De zomer is voorbij en de nachten worden weer langer en kouder. Grote kans dat je daardoor moeilijker uit je bed kunt komen. Het is dan verleidelijk om de snoozeknop meerdere keren in te drukken, maar toch is dit geen goed idee.

Door Julia Schipper

"Snoozen is een korte beloning", zegt slaapexpert Alies Coster. Soms word je wakker met een slaapinertie. Dat is het nare gevoel dat 's ochtends je wekker gaat en je nog niet genoeg hebt geslapen. "Als je snoozet, ervaar je een klein geluksgevoel." Daarom is het verleidelijk om nog even verder te slapen als je moe bent.

Op zich is snoozen niet slecht, maar het is vooral zonde. "Mensen denken dat je nog even wat slaapminuten pakt als je snoozet, maar het is gefragmenteerde slaap. Deze minuten kun je niet meetellen in je aantal slaapuren", zegt Coster. Door te snoozen heeft je dag een valse start.

Coster: "Als je wakker wordt, wil je lichaam graag daglicht zien. Door vervolgens weer je ogen dicht te doen, krijgt je lichaam verkeerde signalen." Door te snoozen stel je steeds je dag een beetje uit. Je neemt je iets voor, dat je uit bed gaat, maar vervolgens stel je het weer uit.

Door vaak te snoozen ontstaat er een vicieuze cirkel

Als je zo je dag begint, haal je de rest van de dag ook niet actief je doelen. "Snoozen zorgt voor minder energie en daadkracht, wat uiteindelijk ook doorwerkt naar je fysieke energie", zegt vitaloog Margot van Hoijdonck. "Je bent eerder geneigd om dan ook maar niet te gaan sporten of om een rondje wandelen over te slaan."

Als je de hele dag minder doet, ben je 's avonds minder moe. Je valt later in slaap, wordt vermoeid wakker en gaat weer snoozen.

Margot van Hoijdonck, vitaloog

Snoozen zorgt dus voor een algehele energiedip overdag en op den duur ontstaat een vicieuze cirkel. "Als je de hele dag minder doet, ben je 's avonds minder moe. Je valt later in slaap, wordt vermoeid wakker en gaat weer snoozen", zegt Van Hoijdonck.

Niet nadenken, gewoon doen

Het goede nieuws is dat in bed blijven liggen niet het ergste is aan snoozen. Het ergste is dat je je bioritme in de war schopt omdat je niet direct licht ziet. "Je kunt dus best even in bed knuffelen met je kat, maar blijf wakker en doe de gordijnen open", zegt Coster. Niet nadenken, gewoon doen. In het begin is dat vervelend, want je hebt de associatie dat je wakker wordt en gaat snoozen.

Het is dan juist belangrijk om een nieuwe gewoonte te creëren. "Om niet meer te snoozen moet je ook proberen om de voordelen in te zien. Als de wekker gaat en je vervolgens direct uit bed stapt om je gordijnen open te doen, ervaar je een gevoel van wilskracht en trots", zegt Coster. En het gevoel waar je mee opstaat, neem je de hele dag mee.

Bedenk iets waarvoor je uit bed wilt stappen

Wil je het snoozen doorbreken, dan zijn er een aantal dingen die je kunt doen. "Zorg ervoor dat je voldoende slaap krijgt", zegt Coster. "Nog makkelijker is het om de avond van tevoren alvast je kleding al klaar te leggen en je ontbijt te maken. Dat maakt het makkelijker om op te staan."

Van Hoijdonck zet hoog in op gedragsveranderende gewoonten. "Als mens gaan we voor fijne emoties, bijvoorbeeld het gevoel dat je lekker in je bed ligt. Maar als je een productieve dag wilt hebben, dan zit daar een negatieve emotie bij, namelijk dat je uit bed moet."

Wees je er ook van bewust dat snoozen lekker lijkt, maar dat je je op lange termijn lamlendig voelt.

Alies Coster, slaapexpert

"Ik adviseer altijd om iets te bedenken waarvoor je uit bed wilt stappen, zodat het een positieve ervaring wordt." Denk hierbij aan een lekker ontbijt, een goede kop koffie of een leuke afspraak die je die dag hebt.

Je bioritme op gang krijgen

Daarnaast moedigt Van Hoijdonck aan om voor 12.00 uur naar buiten te gaan om zonlicht binnen te krijgen. "Ook als het bewolkt is. Je wordt dan goed wakker en je krijgt je bioritme op gang."

Zorg daarnaast dat je iets hebt om naar uit te kijken en omring je met fijne mensen. "Wees je er ook van bewust dat snoozen lekker lijkt, maar dat je je op lange termijn lamlendig voelt", zegt Coster. "Als je direct opstaat, win je tijd en wil je nooit meer anders."

