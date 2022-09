Het trainen van je bekkenbodemspieren kan helpen bij ongewild urineverlies

Elke week stellen we een gezondheidsvraag aan een medisch deskundige. Deze week: ik plas soms een beetje in mijn broek als ik lach, hoest, spring of ren. Valt daar iets aan te doen? Bekkenfysiotherapeut Bertine Stevens: "Met oefentherapie kun je je bekkenbodemspieren trainen."

Door Dorien Dijkhuis

Ik verlies soms ongewild urine. Heb ik een zwakke blaas?

"Zomaar urine verliezen bij inspanning is heel vervelend. Een op de drie vrouwen heeft er weleens last van. Veel vrouwen denken dat het komt door een zwakke blaas. Maar het wordt meestal veroorzaakt door bekkenbodemspieren die niet goed functioneren. Ze kunnen te slap zijn, te gespannen of niet op het juiste moment reageren."

"Als de bekkenbodemspieren niet juist functioneren, kun je bij inspanning urine verliezen. Door inspanning vergroot de druk op de blaas en de bekkenbodemspieren. Om die reden wordt deze vorm van urineverlies ook wel stress- of inspanningsincontinentie genoemd."

Mannen hebben een langere urinebuis. Bij vrouwen zijn het de bekkenbodemspieren die verantwoordelijk zijn voor het afsluiten van de plasbuis.

Bertine Stevens, bekkenfysiotherapeut

Vrouwen hebben er vaker last van dan mannen. Hoe kan dat?

"Vrouwen zijn anders gebouwd dan mannen. Mannen hebben een langere urinebuis. Bij vrouwen zijn het de bekkenbodemspieren die voor een groot deel verantwoordelijk zijn voor het afsluiten van de plasbuis. Ook zwangerschap en bevallingen rekken de spieren uit. En de overgang is ook een beruchte risicofactor: door hormoonveranderingen wordt het steunweefsel rond de sluitspier slapper."

Is er iets aan te doen?

"Ja! De meeste vrouwen met stressincontinentie kunnen van hun klachten af komen door de spieren te trainen. Dat kan met behulp van bekkenfysiotherapie. Als het niet helpt, is een ziekenhuisbehandeling een optie. Daarbij wordt een bandje onder de plasbuis geplaatst."

Waar zitten die bekkenbodemspieren eigenlijk precies?

"Als je op een stoel gaat zitten met je voeten en knieën wijd en dan met je ellebogen op je knieën voorover buigt met een rechte rug, voel je de bekkenbodemspieren in ontspannen stand lichtjes tegen de zitting van de stoel duwen. Om ze aan te spannen, doe je alsof je een kleine én een grote boodschap ophoudt zonder je billen aan te spannen of je buik in te trekken. Zo span je alleen je bekkenbodemspieren aan. Je voelt dat ze een beetje van de zitting komen."

Moet ik naar de fysio om te oefenen?

"Dat is wel het handigst. Dan weet je tenminste of je het goed doet. Het hoeft geen lang traject te worden. Bekkenfysiotherapie bij urineverlies wordt trouwens vergoed uit de basisverzekering."

Heb je een oefening voor thuis ter preventie?

"Ga op je rug liggen met gebogen knieën en de handen langs je lichaam of op je buik. Houd tijdens de oefening je bovenbenen en billen ontspannen en de billen op de grond. Span de bekkenbodemspieren aan zoals je zou doen wanneer je de plas even onderbreekt en tel tot vijf. Adem rustig door. Laat de spieren los, rust even, span opnieuw aan en tel weer langzaam tot vijf. Herhaal tien keer. Drie keer per dag. Het verschil merk je pas na een week of zes."

Ik durf niet meer te gaan sporten. Heb je daarvoor een tip?

"Je kunt speciaal incontinentiemateriaal gebruiken, maar dat zit bij sporten vaak niet lekker. Wat wel kan helpen, is een grote tampon. Die geeft van binnenuit wat stevigheid bij inspanning."

Bertine Stevens is gespecialiseerd bekkenfysiotherapeut en heeft haar eigen praktijk in Diever, Dwingeloo, Meppel en Koekange.

