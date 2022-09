Veelbelovend middel tegen RS-virus: baby's gaan hiervan profiteren

Een veelbelovend middel tegen het RS-virus komt mogelijk al snel op de markt. Vooral kinderen jonger dan één jaar gaan hiervan profiteren. Het middel moet voorkomen dat baby's ernstig ziek worden of overlijden aan een infectie met het RS-virus.

Door Lennart 't Hart

Het gaat om het middel Nirsevimab. Dat is een antistof, die ontdekt is door onderzoekers van het Amsterdam UMC. Een week geleden gaf het Europese geneesmiddelenbureau EMA een positief advies voor het gebruik ervan in Europa. Beleidsmakers in de Europese Unie nemen dit advies zeer waarschijnlijk over. Gemiddeld duurt zo'n beslissing zes weken. Na goedkeuring kan het middel snel op de markt komen.

Job van Woensel is hoogleraar Pediatrische Intensive Care aan het Amsterdam UMC. Hij werkt nauw samen met de ontdekkers van Nirsevimab. Het middel voorkomt volgens hem niet dat jonge kinderen het RS-virus krijgen. Maar wél dat ze erdoor op de ic belanden.

"Bijna negen op de tien kinderen raken voor hun tweede jaar besmet met het RS-virus", zegt Van Woensel. "In de meeste gevallen leidt dit tot niets meer dan een (flinke) verkoudheid. Een klein deel van de kinderen raakt zo ziek, dat ze naar het ziekenhuis moeten. Per jaar komen 100 tot 150 kinderen met het RS-virus op de ic terecht."

Nieuw middel 'krachtiger en effectiever' dan voorganger

De gezondheidszorg in ons land is volgens de hoogleraar zo goed, dat vrijwel geen kind aan de gevolgen van het RS-virus overlijdt. "Maar een ic-opname heeft natuurlijk ontzettend veel impact. Bovendien kan het virus op lange termijn luchtwegklachten geven", zegt Van Woensel.

In landen waar de zorg minder op orde is, is de impact nog veel groter. Volgens de hoogleraar overlijden in arme landen duizenden tot tienduizenden kinderen aan de gevolgen van het RS-virus.

Onderzoek heeft bewezen dat het nieuwe middel veilig is. Het is volgens Van Woensel krachtiger en effectiever dan Palivizumab, een vergelijkbaar middel. "Bovendien heeft Palivizumab als nadeel dat je het elke maand moet inspuiten. Nirsevimab vraagt om één injectie en werkt drie maanden lang."

RIVM verwacht binnen vijf jaar RS-vaccin

Ook RIVM-viroloog Adam Meijer is te spreken over de ontwikkelingen rond Nirsevimab. "Daar zullen vooral kinderen in hun eerste levensjaar van profiteren." Het lijkt er volgens hem op dat het middel straks aan alle kinderen gegeven kan worden. In de periode tussen hun geboorte en het eerstkomende RS-seizoen.

Als de ingespoten antistof uitgewerkt is, is de bescherming voorbij. Het lichaam maakt er zelf geen immuniteit door aan. Maar "omdat het risico op complicaties na een RS-besmetting het grootst is in het eerste levensjaar, is het middel een goede optie", zegt Meijer.

Ondertussen wordt er ook hard gewerkt aan verschillende RS-vaccins. Die potentiële vaccins zitten nu nog in diverse testfases. De RIVM-viroloog verwacht dat er binnen vijf jaar wellicht een RS-vaccin beschikbaar komt.

