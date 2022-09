Zo ga je om met psychische klachten bij jezelf of vrienden

Haatberichten via sociale media of buitengesloten worden op school: ruim 40 procent van de jongeren (18-25 jaar) is ooit gepest. Bij meer dan de helft van hen leidde het pesten tot emotionele of psychische klachten, waaronder depressie. Ook de pandemie veroorzaakte een toename van mentale klachten bij jongeren. Als jij je down voelt of merkt dat een vriend niet lekker in zijn vel zit, hoe ga je daar dan mee om?

Door Liselotte Idema

Somberheid, angst, stress en je verdrietig voelen zijn voorbeelden van psychische klachten. Vaak gaan ze gepaard met piekeren en slaapproblemen. Triggers zijn grote of kleine gebeurtenissen in je persoonlijke leven, zoals een rotopmerking van een klasgenoot, een vervelende thuissituatie, een slecht resultaat op school of een sterfgeval.

Volgens Marloes Kleinjan, programmahoofd Jeugd bij het Trimbos-instituut en hoogleraar Youth Mental Health Promotion aan de Universiteit Utrecht, zijn die gevoelens heel normaal. "Ze horen erbij en mogen er zijn. Sombere gevoelens an sich zijn niet problematisch." Oké. Maar als ze er zijn, hoe ga je er dan mee om? Kleinjan geeft advies:

Marloes Kleinjan.

Stappenplan bij beginnende psychische klachten

1. Praat erover

"Ook al is het vaak lastig, het helpt enorm. Praat erover met vrienden, familie of klasgenoten. Het is heel belangrijk dat je er niet alleen mee rondloopt, maar het deelt. Als je het allemaal bij jezelf houdt, kan het op een gegeven moment grotere vormen gaan aannemen."

2. Blijf in beweging

"Je hoeft niet intensief te sporten; een half uur wandelen of fietsen per dag is ook goed. Lichamelijke en mentale gezondheid hangen sterk samen."

3. Zorg voor een dagritme

"Sta op een vaste tijd op, begin de dag met een activiteit, eet op vaste tijden en stel per dag een doel. Het gevoel van betekenis te zijn en een zinvol leven te leiden is belangrijk voor de mentale gezondheid."

Het verschil tussen somber zijn en een depressie Down zijn duurt korter en heeft minder invloed op je dagelijkse functioneren. Je baalt van een slecht cijfer of bent van slag door een woordenwisseling met een studiegenoot. Daar kun je je somber door voelen, maar dat gaat meestal voorbij. Bij een depressie houden sombere gevoelens langer aan, minstens vier tot zes weken. Daarnaast legt het je dagelijkse leven plat.

Als dat niet (voldoende) helpt

4. Zoek (online) hulp

"Online is veel hulp te vinden. Op mentaalvitaal.nl is bijvoorbeeld informatie te vinden, maar ook een chatservice en een telefoonlijn. Ook via jongerenhulponline.nl kun je op verschillende manieren met professionals in contact komen. Die hulpverleners kunnen vaak meedenken en je verder helpen."

"Als je liever fysiek met iemand praat, hebben gemeenten vaak inloopvoorzieningen waar je gratis terechtkunt om te praten met ervaringsdeskundigen. @ease is hier een voorbeeld van, maar er zijn er meer. Ook jongerenwerkers bieden laagdrempelige ondersteuning. Daarnaast zijn er op de meeste scholen mensen bij wie je terechtkunt: een mentor, intern begeleider of zorgcoördinator. "

Als ook dat niet genoeg is

5. Ga naar de huisarts

"Sombere gevoelens worden problematisch als ze vier tot zes weken aanhouden en je niet meer functioneert. Dat merk je wanneer studeren niet meer lukt en je je slecht kunt concentreren. Of als uit bed komen een opgave is, je geen plezier meer beleeft aan dingen die je normaal gesproken leuk vindt en geen energie hebt. Dan is het raadzaam om de huisarts te bezoeken."

En wat doe je als niet jij, maar een vriend zich mentaal slecht voelt?

"Het is soms best moeilijk om dit in anderen te herkennen. Gedraagt iemand zich anders dan normaal? Stiller en meer teruggetrokken, of juist meer kortaf of bozer? Het kan een indicatie zijn dat er iets aan de hand is. Mijn advies is simpel: vraag ernaar. 'Hé, het valt me op dat...', 'Hoe gaat het met je?', 'Wat speelt er?'. Als je merkt dat er echt iets speelt en je denkt dat je vriend hulp nodig heeft, denk dan mee of licht een volwassene in die kan helpen."

Pandemie en psychische klachten Aantal psychische klachten stijgt

In 2021 had 18 procent van de jongeren (12- tot 25-jarigen) te maken met psychische klachten. Ze voelden zich vaker neerslachtig en somber. Een flinke stijging ten opzichte van de jaren daarvoor: in 2019 en 2020 ging het om 11 procent van de jongeren.

Wanneer ben je psychisch ongezond?

In het onderzoek van het CBS zijn jongeren "psychisch ongezond" als ze zich vaker somber voelen, zenuwachtig zijn en veel stress ervaren.

Er is een link met de pandemie

Onderzoek van het Trimbos-instituut toont aan dat er een link lijkt te zijn tussen de pandemie en de toenemende psychische klachten bij jongvolwassenen (20-35 jaar).

Jonge vrouwen hebben vaker klachten

Een slechtere mentale gezondheid komt vaker voor bij jonge vrouwen dan bij jonge mannen.

