Hoe een schoon gebit je leven kan redden

Goede gebitsverzorging houdt niet alleen je mond gezond, maar ook de rest van je lichaam. Slechte mondhygiëne wordt namelijk in verband gebracht met hart- en vaatziekten, beroertes en reuma.

Door Julia Schipper

Twee keer per dag je tanden poetsen, flossen en het liefst na het eten een tandenstoker gebruiken: stuk voor stuk handelingen die je misschien braaf opvolgt, maar waarvan je niet verwacht dat ze levensreddend zijn. Toch heeft een schone mond grotere gevolgen voor je lichaam dan je denkt.

"Een chronische ontsteking, met name een tandvleesontsteking, kan grote invloed hebben op je algemene gezondheid", zegt Frank Abbas, emeritus hoogleraar parodontologie in het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde van het UMCG. Bij zo'n ontsteking lekt het tandvlees aan de binnenkant, waardoor de bacteriën onder het tandvlees ontstekingen veroorzaken.

"Die bacteriën dringen makkelijk door naar de bloedbaan en kunnen zich nestelen op zwakke plekken in deze baan, bijvoorbeeld het hart of de hersenen. Dat kan leiden tot verstoppingen en een vergrote kans op bijvoorbeeld een beroerte", zegt Abbas. Er is dus niet zozeer een directe relatie tussen een slecht gebit en ernstige gezondheidsklachten, maar ontstoken tandvlees is zeker een risicofactor die de kans op ziekten vergroot.

Bloedend tandvlees is een duidelijk signaal

Naast het feit dat een slecht gebit het risico op hart- en vaatziekten vergroot, roept ontstoken tandvlees ook een bepaalde reactie in het immuunsysteem op. Abbas: "De lever gaat namelijk ontstekingsstoffen aanmaken om het probleem in de mond aan te pakken."

Op een gegeven moment nestelt de ontsteking zich zo diep in het tandvlees, dat je het niet meer ziet.

Frank Abbas, emeritus hoogleraar parodontologie

Deze reactie van de lever kan bijdragen aan andere aandoeningen, zoals reuma of diabetes. "Ik ken iemand die met suikerziekte bij een medisch specialist kwam. Diegene keek of er ergens een ontsteking te vinden was. De patiënt vertelde mij dat de specialist geen ontsteking kon vinden. Ik heb al vaak moeten vertellen dat de ontsteking in het tandvlees zit, en dat zie je niet altijd aan de buitenkant", zegt Abbas.

Een tandvleesontsteking is door iemand zelf lang niet altijd vast te stellen. "Dat is ook het vervelende: op een gegeven moment nestelt de ontsteking zich zo diep in het tandvlees, dat je het niet meer ziet. Het is dan alleen vast te stellen door een mondzorgprofessional", zegt Abbas. Bloedend tandvlees is wel een duidelijk signaal dat het gebit er slecht aan toe is.

Let op je eet- en drinkmomenten

Je eetpatroon heeft ook veel invloed op de gezondheid van je gebit. "Je kunt het best maximaal zeven keer per dag iets eten of drinken. Iedere keer als je iets eet of drinkt veroorzaakt dat een zuuraanval die het tandglazuur beschadigt. Hierdoor kunnen gaatjes ontstaan", zegt Lolkje de Vries van het Voedingscentrum.

"Door niet te vaak iets te eten of te drinken, krijgt je tandglazuur tijd om te herstellen. Het kan ook helpen om eet- en drinkmomenten te combineren, dan heb je maar één keer een zuuraanval. Ook helpt het om je eten of drinken in één keer op te eten en drinken."

Met name producten met suiker vergroten de kans op gaatjes in tanden en kiezen, ook wel tandcariës genoemd.

Lolkje de Vries, van het voedingscentrum

Daarnaast is het 's avonds en 's nachts extra schadelijk om zoete dranken te drinken. Er is dan namelijk minder speeksel om je gebit te beschermen. "Met name producten met suiker vergroten de kans op gaatjes in tanden en kiezen, ook wel tandcariës genoemd", zegt De Vries.

Je doet iets goeds voor de rest van je lichaam

Ook zuren uit (light) frisdrank hebben een negatief effect op het tandglazuur. Dit veroorzaakt tanderosie. "Je verkleint de kans op tandcariës en tanderosie door niet te vaak iets te eten en te drinken én ook niet te vaak te kiezen voor producten met veel suiker."

Als je eenmaal gebitsproblemen hebt, moet je dat zo snel mogelijk laten behandelen. Abbas: "Dat is goed voor het behoud van je tanden en kiezen, die gaan vaak verloren door vergaande ontstekingen. Maar daarnaast doe je ook iets goeds voor de rest van je lichaam. Je neemt namelijk een risicofactor weg zodat schade elders in het lichaam voorkomen kan worden." Daarnaast is het natuurlijk belangrijk om dagelijks goed te poetsen met een fluoride tandpasta en regelmatig naar de tandarts te gaan.

