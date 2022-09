Wat moet je doen als je door je rug bent gegaan?

Elke week stellen we een gezondheidsvraag aan een medisch deskundige. Deze week: het schoot ineens in mijn rug, heb ik spit? Fysiotherapeut Susanne van der Hoeven: "Sterke rug-, buik-, bil- en heupspieren zijn belangrijk om spit te voorkomen."

Door Dorien Dijkhuis

Ik heb last van mijn onderrug. Hoe weet ik of het spit is?

"De term spit wordt veel gebruikt voor pijn in de lage rug. Maar niet elke lage rugpijn is spit. Als het plotseling in je onderrug schiet bij een buk- of draaibeweging, is de kans groot dat het spit is."

Wat is spit eigenlijk?

"Je kunt het vergelijken met het verzwikken van je enkel. Zo kun je ook 'door je rug gaan'. Er ontstaat dan een lichte verrekking. De pijn die je voelt, wordt veroorzaakt doordat de rugspieren de rug proberen te beschermen en hard aantrekken. Dat zorgt voor spierspanning en stijfheid. De pijn neemt vaak toe bij bukken, draaien en langdurig zitten. Soms straalt de stekende pijn uit in de bil of het bovenbeen."

Moet je met spit naar de huisarts?

"De dokter kan er niet zoveel aan doen. Houd een paar dagen rust. Neem eventueel paracetamol als je te veel pijn hebt. Maar wat vooral belangrijk is: blijf bewegen."

Maar maakt bewegen het niet erger?

"Juist niet. Je herstelt sneller, omdat bewegen het weefsel doorbloedt en de spieren sneller zullen ontspannen. Na de eerste rustfase is het goed om de rug te gaan trainen. Onder begeleiding van een fysiotherapeut kun je leren hoe je je rug beter kunt gebruiken."

Met sterke diepe buikspieren zorg je ervoor dat je 'core' beter voorbereid is op onverwachte bewegingen.

"Ook kun je leren hoe je je rug kunt versterken. Dat is belangrijk om te voorkomen dat het er nóg eens in schiet. Met sterke diepe buikspieren zorg je ervoor dat je 'core' beter voorbereid is op onverwachte bewegingen."

Hoe weet je dat het geen hernia is?

"Als de uitstraling van de pijn vanuit de onderrug verder gaat dan de knie en als de pijn meer 'schietend' is, spreken we van ischias, het voorstadium van een hernia. Ook dan hoef je niet direct naar de huisarts of fysiotherapeut. Maar bij twijfel kun je altijd even telefonisch overleggen."

Maar een hernia is toch heel ernstig?

"Een hernia is een uitstulpinkje tussen de wervels. De pijn wordt veroorzaakt doordat het uitstulpinkje op een zenuw duwt. Een hernia klinkt ernstig en kan veel klachten geven, maar dat hoeft niet per se."

Bel altijd direct de dokter als je niet meer kunt plassen terwijl je wel moet.

"Vroeger werd een hernia vaak geopereerd. Tegenwoordig gebeurt dat steeds minder, omdat we inmiddels weten dat de meeste klachten binnen zes tot twaalf weken vanzelf overgaan. In de meeste gevallen verkleint de uitpuiling van de tussenwervelschijf zich vanzelf. Daarmee verdwijnt de druk op de zenuw. En daarmee ook de pijn."

Wanneer moet je wél naar de dokter?

"Als de pijn langer dan een maand aanhoudt, is het goed om even te overleggen met de huisarts. Bel ook altijd direct de dokter als je niet meer kunt plassen terwijl je wel moet of wanneer je je plas juist niet kunt ophouden. Neem ook contact op als je een doof gevoel hebt in de schaamstreek, geen controle meer hebt over je kringspier of wanneer je niet meer op je tenen kunt staan. In zeldzame gevallen kan een hernia namelijk de onderste gevoelszenuwen afsluiten."

Susanne van der Hoeven is fysiotherapeut bij TRIAS Fysio Utrecht

