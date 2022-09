Kun je te veel vitamines slikken?

Nu de r weer in de maand zit, grijpen veel mensen naar pillen met vitamines, mineralen en andere stoffen die goed voor de gezondheid zouden zijn. Maar zijn die vitaminepillen nodig? En kun je er ook te veel van slikken?

Door Naomi Defoer

"Extra vitamines en mineralen levert de meeste mensen geen extra gezondheidsvoordeel op als ze gevarieerd eten", zegt Patricia Schutte, woordvoerder bij het Voedingscentrum. "Over het algemeen is er daarom geen goede reden om ze bij te slikken, maar er zijn wel een aantal uitzonderingen."

"Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat iemand via voeding te weinig vitamines binnenkrijgt. Voor kinderen in de leeftijd tot drie jaar, mensen met een donkere huidkleur, vrouwen van boven de vijftig en mannen van boven de zeventig is het dan aan te raden om vitamine D te slikken. Foliumzuur kan verstandig zijn voor vrouwen die zwanger zijn en vrouwen die zwanger willen worden. En voor veganisten kan het goed zijn vitamine B12 te nemen."

Vitamines en mineralen zijn onmisbaar voor ons dagelijks functioneren. "Sommige zijn betrokken bij de energiehuishouding", zegt Renger Witkamp, bioloog, farmacoloog en hoogleraar Nutritional Biology aan Wageningen University & Research. "Andere bij de afweer, de groei en het onderhoud van botten en spieren."

Te veel slikken kan schadelijk zijn

Hoewel het geen vitamine of mineraal is, kan het wel verstandig zijn omega 3 (visolie) te slikken als je geen vis eet. "Uit onderzoek blijkt dat dit voor een boost voor hart en bloedvaten zorgt en dat het helpt om je afweersysteem in balans te houden."

Langdurig te veel bepaalde vitamines slikken kan schadelijk zijn. "Wanneer je dagelijks meer dan 2 gram vitamine C slikt, kun je last krijgen van darmklachten", waarschuwt Schutte. "Bij een teveel aan vitamine A - dan gaat het om meer dan 3.000 microgram - kan vergiftiging optreden, waarbij je last kunt krijgen van hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid, vermoeidheid en afwijkingen aan ogen, huid en botten."

Het menselijk lichaam is gebouwd om zonder vitaminepillen goed te kunnen functioneren.

Renger Witkamp, bioloog, farmacoloog en hoogleraar

"Bij zwangere vrouwen vergroot een overschot aan deze vitamine de kans op een baby met een aangeboren afwijking. Langdurig te veel (100 microgram) vitamine D innemen kan leiden tot nierstenen en kalkafzetting rondom organen en weefsels. Te veel vitamine B6 (meer dan 1,5 milligram per dag) kan ernstige zenuwpijn in handen en voeten veroorzaken. Ook langdurig en te veel multivitaminen slikken kan schadelijk zijn. Multivitaminen zijn geen vervanging van groente en fruit."

Daar sluit voedingswetenschapper Witkamp zich bij aan. Wel zegt hij dat multivitaminen aan te raden zijn als je aan duursporten als hardlopen, wielrennen of schaatsen doet. "Duursporters gebruiken veel energie en krijgen vaak te weinig binnen. Maar het menselijk lichaam is gebouwd om zonder vitaminepillen goed te kunnen functioneren. Zo maken de meeste mensen zelf voldoende vitamine D aan onder invloed van zonlicht."

Meer vitamines in voedsel dan in pillen

In tegenstelling tot wat je soms hoort, leveren groente en fruit nog steeds evenveel vitamines als vroeger. "Met één sinaasappel heb je bijvoorbeeld je portie vitamine C voor die dag al binnen", zegt Witkamp. "Wanneer je die ene sinaasappel combineert met volkorenproducten, zuivel en af en toe vlees of goede alternatieven zit je al snel goed."

Goed om te weten is dat voedsel meer vitamines bevat dan de pilvarianten. "Neem vezels, die zijn belangrijk voor je darmflora en stoelgang, en die mis je als je alleen een multivitaminepil neemt. Wanneer je niet elke dag kan voldoen aan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid, veroorzaakt dit niet direct een vitaminetekort. Zolang je maar gevarieerd eet."

Wanneer je toch vitaminen of supplementen wil toevoegen aan je voeding, adviseren Schutte en Witkamp om deze te kopen bij een drogist of ander bekend verkooppunt, om te voorkomen dat er geen verboden of gevaarlijke stoffen in zitten.

