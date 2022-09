Hoe weet je of je poliepen hebt: 'Ga naar de huisarts als je je zorgen maakt'

Elke week stellen we een gezondheidsvraag aan een medisch deskundige. Deze week: Ik heb last van buikpijn, heb ik misschien poliepen? MDL-arts Daniel Keszthelyi: "Poliepen kunnen het voorstadium van darmkanker zijn. Geef gehoor aan het bevolkingsonderzoek als je een oproep krijgt."

Door Dorien Dijkhuis

Wat zijn poliepen precies? Merk je er iets van?

"Poliepen ontstaan soms in de dikke darm. Een poliep is wildgroei in het slijmvlies van de dikke darm. Ze zien eruit als een uitstulping naar binnen: als een puistje of een paddenstoel. Ze kunnen variëren in grootte en vorm."

Hoe weet je of je poliepen hebt?

"Dat weet je niet. Poliepen veroorzaken bijna nooit pijn of andere voelbare klachten, zeker wanneer ze klein zijn. Ze komen vrij veel voor. Veel mensen hebben ze zonder dat ze het weten. Hoewel het lastig inschatten is, heeft ongeveer 5 tot 20 procent van de mensen boven de vijftig jaar last van poliepen."

Kunnen ze kwaad?

"Verreweg de meeste poliepen zijn goedaardig en zullen ook goedaardig blijven. Maar soms kunnen ze sneller gaan groeien en onrustige cellen bevatten. Dan kunnen ze op den duur uitgroeien tot een kwaadaardige tumor: dikkedarmkanker."

Wordt er bloed gevonden, dan krijg je een uitnodiging voor een uitgebreider darmonderzoek waarbij wordt gekeken of er sprake is van poliepen of darmkanker.

Daniel Keszthelyi, MDL-arts

"Dus nee, ze kunnen niet direct kwaad, maar we moeten ze wel in de gaten houden, omdat ze dus kunnen duiden op een verhoogd risico op dikkedarmkanker. Daarom krijgt iedereen van 55 jaar of ouder ter preventie elke twee jaar een oproep voor het bevolkingsonderzoek darmkanker."

Wat gebeurt er tijdens dat onderzoek?

"In het laboratorium wordt de ontlasting onderzocht op kleine sporen bloed. Als de ontlasting langs een poliep schraapt, kun je kleine hoeveelheden bloed verliezen. Die zie je met het blote oog niet, maar wel met de test die het bevolkingsonderzoek gebruikt. Wordt er bloed gevonden, dan krijg je een uitnodiging voor een uitgebreider darmonderzoek waarbij wordt gekeken of er sprake is van poliepen of darmkanker."

Dus als ik buikpijn heb, is er niets aan de hand?

"Buikpijn kan allerlei oorzaken hebben. Als je je zorgen maakt, bel dan met de huisarts. Zeker wanneer je de laatste tijd ook veel bent afgevallen én wanneer er mensen in je familie zijn die op jonge leeftijd de ziekte van Crohn of darmkanker hadden."

Ga ook naar de dokter als je aanhoudende darmklachten hebt, zoals een veranderd ontlastingspatroon.

Daniel Keszthelyi, MDL-arts

"Ga ook naar de dokter als je aanhoudende darmklachten hebt, zoals een veranderd ontlastingspatroon, bloed bij de ontlasting of loze aandrang. Het hoeft geen darmkanker te zijn, maar als het wél zo is, kun je er maar beter zo snel mogelijk bij zijn. Hoe sneller darmkanker wordt ontdekt, hoe meer kans op genezing."

Kunnen we zelf iets doen om poliepen en dus ook darmkanker te voorkomen?

"Er zijn verschillende risicofactoren. Mensen die al eens eerder darmkanker of poliepen hebben gehad, hebben een groter risico om de ziekte te krijgen. Leefstijl speelt een rol, maar helaas krijgen ook mensen die hun leven lang gezond eten en leven de ziekte soms. Mensen met een chronische darmontsteking en met diabetes hebben bijvoorbeeld ook een licht vergrote kans. Ook overgewicht en roken zijn risicofactoren."

"Eet zo gezond mogelijk: veel vezels uit groenten en weinig rood vlees. Drink weinig alcohol, maar wel veel water. En beweeg lekker veel. Dat is goed voor de conditie, het spierbehoud, de stoelgang en de darmgezondheid."

Daniel Keszthelyi is als MDL-arts verbonden aan het Maastricht UMC+.

