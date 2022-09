Steeds bang voor enge ziektes? Zo leer je ermee omgaan

Denk je bij keelpijn meteen aan kanker, vrees je dat elk moedervlekje een melanoom is en dat je een infarct krijg als je hart een keer overslaat? Dan kan het zijn dat je last hebt van hypochondrie, ook wel ziekteangststoornis genoemd. "Mensen die last hebben van ziekteangst, zijn zich heel erg van hun lichaam bewust."

Door Sarah Sitanala

Tegenwoordig noemen we het geen hypochondrie meer maar een ziekteangststoornis. "De term hypochondrie wordt als stigmatiserend gezien", zegt Anja Greeven, directeur Zorg bij NiceDay, cognitief gedragstherapeut en gz-psycholoog in opleiding. "Het suggereert dat de lichamelijke symptomen 'onecht' en 'onoprecht' zijn, en voornamelijk het product van een fantasierijke geest."

Iedereen maakt zich weleens zorgen over een verdachte moedervlek, en daarom wordt de diagnose ziekteangststoornis pas na een periode van tenminste zes maanden gesteld. Greeven: "Volgens de nieuwste versie van de DSM, het handboek van psychische stoornissen, moet je dan 'abnormale gedragingen en gevoelens als reactie op lichamelijke klachten" hebben."

Ziekteangst kan ontstaan als jij of een familie ernstig ziek is geweest. Of als je er veel informatie over krijgt via de media.

Anja Greeven, cognitief gedragstherapeut

Mensen met ziekteangst zijn bang om ernstig ziek te worden en zijn daar veel mee bezig, zegt Jean-Pierre van de Ven, psycholoog bij MIND Korrelatie. "Denk aan het voortdurend googelen naar nieuwe informatie, het bezoeken van de huisarts en die vervolgens niet geloven en je verdiepen in dure behandelingen. Je kunt wel zeggen dat dat een groot deel van hun leven in beslag neemt."

Lichamelijke klachten steeds weer controleren

Het is niet duidelijk waarom iemand zich veel meer zorgen maakt over zijn gezondheid dan anderen. Greeven: "We weten dat het veel te maken heeft met persoonlijke ervaringen. Bijvoorbeeld als jij of een familielid ernstig ziek is geweest. Of als je er veel informatie over krijgt via de media."

Daarnaast spelen ook somberheid, depressie, stress en opvoeding een rol, geeft Van de Ven aan. "Hoe gingen je ouders met ziekte om? Was daar geen ruimte voor of waren ze zelf ook overmatig veel bezig met de angst om ziek te worden? Dan kun jij dat onbewust hebben overgenomen."

Vaak gaan ze van dokter naar dokter, tot ze uiteindelijk worden doorverwezen naar een therapeut.

Jean-Pierre van de Ven, psycholoog

De angst om ziek te worden kan leiden tot het buitensporig vaak controleren van allerlei lichamelijke klachten. "Een belangrijk deel van de de diagnose is niet alleen de angst voor ernstige ziektes, maar ook het feit dat er geen oorzaak aangewezen kan worden", aldus Van de Ven. "Mensen geloven de dokter niet en gaan op zoek naar een ander. Vaak gaan ze van dokter naar dokter, tot ze uiteindelijk worden doorverwezen naar een therapeut. Maar dan nog zullen ze denken dat de therapeut hen niet begrijpt, omdat het in hun ogen geen psychische, maar lichamelijke aandoening is."

Stellen van diagnose is lastig

Dat maakt niet alleen het stellen van de diagnose lastig, maar ook het aanbieden van de juiste hulp. "Mensen die last hebben van ziekteangst, zijn zich heel erg bewust van hun lichaam. Ze hebben vaak overmatig veel aandacht voor klachten die iedereen weleens heeft, zoals hoofdpijn en vermoeidheid", zegt Greeven. "Het komt daardoor vrijwel niet voor dat zij zelf de diagnose stellen. Zij zijn ervan overtuigd dat ze lichamelijke klachten hebben en het niet 'tussen de oren' zit."

Als je bang bent voor ziekte dan vind je op internet alleen de kenmerken die jouw ziektebeeld bevestigen.

Jean-Pierre van de Ven, psycholoog

Voor het bieden van de juiste hulp, moet je mensen zover krijgen dat ze in behandeling willen gaan, stelt Van de Ven. "En die behandeling is niet zo simpel als stap één tot en met zeven volgen en je bent genezen. De meest voorgeschreven vorm van behandelen is het slikken van antidepressiva in combinatie met het in gesprek blijven over je angsten en de oorzaak daarvan."

Bewustzijn is niet genoeg

Het bewust zijn van je angst is volgens Van de Ven een belangrijke stap, maar niet genoeg. "Het gaat erom dat je begrijpt waar je gevoel vandaan komt. En wat kun je je voortaan anders aanpakken? Als je meteen ging googelen wanneer je hoofdpijn had, probeer dan iets anders te bedenken wat je zou kunnen doen. Cognitieve gedragstherapie kan daarbij helpen."

Ook belangrijk om te weten is dat de angst zorgt voor een andere manier van informatieverwerking. Van de Ven: "Google is zowel een zegen als een vloek. Heb je geen last van ziekteangst dan kun je worden gerustgesteld door het feit dat je niet aan alle kenmerken van een bepaalde ziekte voldoet. Maar als je bang bent voor ziekte dan zie je alleen de kenmerken die jouw ziektebeeld bevestigen."

Zoek daarom hulp en probeer het niet alleen te doen: "Een therapeut kan andere inzichten bieden dan mensen in je omgeving."

