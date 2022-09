Waarom je beter geen melatonine kunt slikken als je niet kunt slapen

Elke week stellen we een gezondheidsvraag aan een medisch deskundige. Deze week: helpt het om melatoninepillen te slikken als ik slecht slaap? Slaapprofessor Gerard Kerkhof: "Met melatonine als slaapmiddel kom je van de regen in de drup. Het gooit je slaap-waakritme door de war."

Ik lig 's nachts vaak wakker, heb ik baat bij melatonine?

"Uit onderzoek dat we een aantal jaren geleden hebben gedaan, blijkt dat 12,3 procent van de Nederlanders een middel gebruikt om de slaap te verbeteren. Een kwart van deze mensen neemt melatoninepillen. Slecht slapen komt dus heel veel voor. Toch is het geen goed idee om slaappillen te nemen. Ook geen melatonine."

Waarom moet je dit slaaphormoon niet nemen?

"Melatonine is een hormoon dat ons lichaam zelf aanmaakt. Dat gebeurt 's nachts in de hersenen terwijl we slapen. Vandaar dat de stof slaaphormoon wordt genoemd. Maar voor het in slaap vallen doet de stof niks."

"Uit meta-analyses van verschillende internationale studies blijkt dat mensen niet significant eerder in slaap vallen na het nemen van een melatoninepil. Ook op doorslapen scoort melatonine niet significant."

Wat doet melatonine dan wel?

"De stof zorgt ervoor dat we overdag, zo tegen het eind van de avond, slaperig worden. Het zorgt er dus niet voor dat we in slaap vallen, maar het helpt met de afstelling van de biologische klok: melatonine regelt het slaap-waakritme. Externe melatonine toevoegen schopt je eigen slaaphormoonhuishouding in de war. Geef het ook absoluut niet aan je kind."

Maar het is vrij verkrijgbaar bij de drogist, zo slecht kan het dan toch niet zijn?

"Toch wel. Je eigen melatoninepeil volgt een strak ritme, gestuurd door de biologische klok. Om negen uur 's avonds begint het te stijgen. Tussen twee en vier 's nachts piekt het en daarna daalt het weer. Om negen uur 's ochtends is het peil helemaal gedaald."

Het grootste deel van onze slaapproblemen komt voort uit de manier waarop we ons leven leiden. We zijn 's avonds veel te druk.

Gerard Kerkhof, slaapprofessor

"Melatonine toevoegen kan de biologische klok verschuiven. Je komt ermee van de regen in de drup, want het leidt tot meer slaapproblemen. Ik ben er dan ook absoluut geen voorstander van dat melatonine vrij verkrijgbaar is bij de drogist."

Werken andere slaappillen wel?

"Het overgrote deel van de slaapmiddelen valt onder de benzodiazepines. Die zijn er in tientallen varianten. Ze grijpen in op het deel van het slaap-waaksysteem dat de hersenen tot rust brengt. Ik ben er niet voor. Uit onderzoek blijkt dat ze de remslaap verkorten en dus de kwaliteit van de slaap aantasten."

Wat moet je dan doen voor een betere nachtrust?

"Het grootste deel van onze slaapproblemen komt voort uit de manier waarop we overdag ons leven leiden. En we zijn 's avonds ook veel te druk. Geef het lichaam en het brein tijd om tot rust te komen."

"Licht, ook van lampen en computer-, televisie- of telefoonschermen, remt de eigen aanmaak van melatonine. Het houdt je alert. Laat je kinderen dan ook niet 's avonds voor het slapengaan nog 'schermen', maar laat ze rustig 'opslomen'. Laat ze een uur voordat ze naar bed gaan helemaal tot rust komen."

Gerard Kerkhof is als hoogleraar psychofysiologie en onderzoeker verbonden aan het Slaapcentrum van het Medisch Centrum Haaglanden en de Universiteit van Amsterdam.

