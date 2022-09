Zo leer je herkennen dat je droomt: 'Kan oplossing zijn voor nachtmerries'

Dromen doet iedereen, maar wie vaak last heeft van nachtmerries voelt zich niet erg uitgerust na het slapen. Een oplossing hiervoor is lucide dromen, zodat je de droom zelf kunt sturen. "Je kunt daardoor je angst overwinnen."

Door Julia Schipper

Het klinkt als een ideaal scenario: de nacht voor een sollicitatiegesprek heb je de mogelijkheid om het gesprek alvast te oefenen in je droom. Je hebt zelf de regie in handen, waardoor het daadwerkelijke gesprek de volgende dag een stuk minder eng is.

Dit is het principe van lucide dromen: tijdens je droom ben je je bewust van het feit dat je droomt. "Je weet dat je aan het dromen bent en daardoor kun je zelf bepalen wat er gebeurt", zegt droomexpert Lia Timmer. "Door lucide dromen is het mogelijk om angsten te overwinnen."

Lucide dromen kunnen helpen bij steeds terugkerende nachtmerries. "Als je je tijdens een enge droom kunt realiseren dat het maar een droom is, neemt dat al een groot deel van de angst weg", zegt slaaponderzoeker Martin Dresler. "Je krijgt controle over de nachtmerrie, waardoor de droom niet meer eng is." Volgens Dresler kan alleen al het trainen met lucide dromen ervoor zorgen dat je voldoende controle voelt, waardoor je minder last hebt van nachtmerries.

Het begint bij nieuwsgierigheid. Stel jezelf eens bewust open voor de dromen die je 's nachts hebt.

Lia Timmer, droomexpert

Ongeveer de helft van de bevolking krijgt ooit een keer een lucide droom. Slechts een klein gedeelte daarvan heeft regelmatig lucide dromen. Door de zeldzaamheid zijn er slechts een paar kleine studies over dit soort dromen.

"Hoewel de onderzoeksgroep klein is, laten deze studies zien dat de prefrontale cortex - het hersengebied direct achter het voorhoofd - tijdens een lucide droom actiever is dan tijdens een 'normale' droom", zegt Dresler. Dit hersengebied is betrokken bij cognitieve functies, zoals het geheugen en het nemen van beslissingen.

Bewust stilstaan bij je dromen

Je kunt van nature lucide dromen, maar het is ook mogelijk om het aan te leren. Daar zijn verschillende strategieën voor. "Het begint bij nieuwsgierigheid", zegt Timmer. "Stel jezelf eens bewust open voor de dromen die je 's nachts hebt."

Doordat je overdag bezig bent met je dromen, bestaat er een kans dat je ook in je slaap bewust gaat nadenken over je dromen. "Om hier structuur in aan te brengen, kan het helpen om een dromendagboek bij te houden. Schrijf hierin heel gedetailleerd wat je je kunt herinneren van je droom", zegt Dresler.

Door je dromen regelmatig bij te houden, ga je op den duur bepaalde thema's herkennen.

Martin Dresler, slaaponderzoeker

"Door je dromen regelmatig bij te houden, ga je op den duur bepaalde thema's herkennen. Als je bijvoorbeeld vaak droomt dat je een tentamen maakt, sta hier dan overdag een paar keer bij stil en vertel jezelf dan dat het een droom is. Door dit vaak te doen, ontstaat er in de hersenen een verband tussen de droom over het tentamen en de bewuste gedachte dat het een droom is. De kans is groot dat je bij de volgende droom over het tentamen beseft dat het een droom is."

Een goede nachtrust is belangrijk

Naast dromen opschrijven zodra je wakker wordt, zijn er ook een aantal dingen die je voordat je gaat slapen kunt doen om lucide dromen te krijgen. Volgens Timmer is rustig gaan slapen de belangrijkste factor. "Een goede nachtrust is belangrijk. Hoe ontspannender je naar bed gaat, hoe helderder je droomt."

"Doe daarom iets rustgevends voordat je gaat slapen, matig in de middag en avond met koffie en alcohol en zorg voor een frisse slaapkamer. Daarnaast is het aan te raden om niet te veel zorgen mee naar bed te nemen. Schrijf ze desnoods van je af, zodat je optimaal kunt slapen."

