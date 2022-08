Verhoogde hartslag en buikpijn voor een presentatie? Zo ga je om met faalangst

Een belangrijke toets, een sportwedstrijd of het geven van een presentatie. Voor de ene persoon is het makkelijk, bij de ander zorgt het voor angst, druk en onzekerheid. Wat kun je doen tegen faalangst?

Door Naomi Defoer

Een verhoogde ademhaling en hartslag, buikpijn, darmklachten en overmatig zweten. Allemaal symptomen van faalangst, of zoals Van Dale het formuleert: de vrees om tekort te schieten. Faalangst is in eerste instantie normaal en kan juist motiverend werken, maar soms is de angst zo groot dat het een averechts effect heeft.

Nico van Yperen is psycholoog en blogt over faalangst. "Iemand met faalangst wordt afgeleid door zijn emoties en gedachten. Zolang die gedachten een sollicitatie, sportwedstrijd of werkafspraak niet beïnvloeden, kunnen die gedachten nuttig zijn. Is dat wel het geval, dan kan dat leiden tot overmatig veel nervositeit, stress en prestatiedruk."

In het eerste geval kun je die afleidende gedachten gebruiken als hulpmiddel. "Hierdoor kun je die negatieve gedachten verzetten en je focussen op je taak." Nemen je zorgen de overhand, dan zal dat je angstgevoelens alleen maar versterken. "Dat merk je aan je spieren die verstijven, de vermoeidheid die toeslaat en een krampachtige houding."

Gebrek aan voorbereiding

Als grootste oorzaak van faalangst noemt Van Yperen een gebrek aan voorbereiding. "Wanneer je je je niet goed inleest voor je sollicitatie, dan is de kans groter dat je bang bent om te falen", geeft de hoogleraar als voorbeeld. "Daarbij spelen oefening en competentie ook een grote rol. Een uitdaging is leuk, maar het moet wel haalbaar zijn en passen bij jouw niveau van kennis en vaardigheden."

Het belangrijkste is om de faalangst te accepteren en de gedachten niet te verdringen.

Nico van Yperen, psycholoog

Faalangst is volgens van Yperen nooit helemaal te overwinnen, maar je kunt er wel mee leren omgaan. "Iedere persoon heeft zijn eigen mentale vaardigheden", legt de sportpsycholoog uit.

"Bij de ene persoon helpt het om ademhalingsoefeningen te doen, muziek te luisteren, te mediteren of terug te denken aan een ontspannen situatie. Bij de ander kan dansen, springen of zingen helpen. Het belangrijkste is om het te accepteren en de gedachten niet te verdringen."

Wat als angst overheerst

Wanneer de angst toch overheerst, kan het volgens Van Yperen helpen om cognitieve gedragstherapie te volgen. "Om de irrationele en afleidende gedachten te verzwakken of te laten verdwijnen", verduidelijkt hij.

Bij hypnotherapie keer je met de kennis van nu terug naar de gebeurtenis waardoor de faalangst is ontstaan.

Edwin Selij, hypnotherapeut

Is het zo dat jouw faalangst wordt veroorzaakt door traumatische gebeurtenissen uit het verleden, dan kan het helpen om voor een alternatieve route te kiezen, legt hypnotherapeut Edwin Selij uit. "Bij hypnotherapie keer je met de kennis van nu terug naar de gebeurtenis waardoor de faalangst is ontstaan."

Oude herinnering vervangen door een nieuwe

Selij vervolgt dat het kan voorkomen dat je als volwassen persoon heel anders tegen de situatie aankijkt. "Je vervangt daarmee een oude herinnering door een nieuwe herinnering. Voor het brein is het dan net alsof die vervelende gebeurtenis nooit heeft plaatsgevonden. Dat zorgt ervoor dat die bijkomende negatieve emoties wegvallen, waardoor de faalangst verdwijnt."

Goed om te benoemen is dat hypnotherapie onder de noemer alternatieve zorg valt. Volgens Independer wordt deze vorm van therapie in sommige gevallen vergoed onder de aanvullende zorgverzekering.

Volgens Van Yperen kan ook een faalangsttraining uitkomst bieden. "Daar ga je oefenen met zes vaardigheden, waarbij de focus op acceptatie ligt."

Verder ga je onder meer aan de slag met het afstand nemen van je negatieve gevoelens. Ook leer je omgaan met bepaalde gedachten door ze niet te verdringen, maar je er tegelijkertijd ook niet mee te identificeren. "Medicatie zou ik niet aanraden, omdat dat een afvlakkend effect heeft", zegt Van Yperen.

