Wat als je vaak boos bent: zo ga je daarmee om

Er is tegenwoordig genoeg om boos over te zijn. En waar boosheid al snel kan voelen als een negatieve emotie, blijkt dat niet altijd het geval te zijn. Want boos ben je om een reden: "Het laat zien dat iets voor jou van belang is."

Door Sarah Sitanala

In tekenfilms worden boze stripfiguren afgebeeld met stoom uit hun oren, vuurrode gezichten en gebalde vuisten. Denken we aan een woedende persoon, dan is dat vaak het beeld dat we voor ons zien. Het maakt van boosheid een heel zichtbare emotie, die al snel tot de verbeelding spreekt. Leer je er goed mee omgaan, dan zijn die gebalde vuisten te voorkomen.

"Op een opbouwende manier met boosheid leren omgaan is echt een vaardigheid", zegt Wendy van Mieghem, socioloog, psycholoog en auteur van het boek De wijsheid achter emotie en gevoel. "Het is net als piano leren spelen. Als je niet oefent, dan leer je het niet."

Volgens Van Mieghem is boosheid een van de moeilijkste emoties om toe te laten, omdat het al snel niet alleen bedreigend kan voelen, maar ook zo kan overkomen. "Maar het is juist belangrijk om je gevoel wel toe te laten", zegt Van Mieghem. "Door je gevoelens te onderdrukken, zullen ze alleen maar in kracht toenemen. Belangrijk is daarom dat je op een gezonde manier met je emoties en gevoelens leert om te gaan."

Boosheid heeft een functie

Goed om te beseffen is daarom dat boosheid een functie heeft. "Het helpt onze onderhandelingspositie te versterken", zegt Gert-Jan Lelieveld, assistent-professor sociale psychologie aan de Universiteit Leiden. "Met boosheid komt een boodschap sterker over dan zonder boosheid. Het kent hetgeen je wil zeggen als het ware extra waarde toe."

Het is een emotie die aanzet tot actie; je wilt er wat aan doen. Terwijl emoties als verdriet en teleurstelling juist een tegenovergesteld effect hebben.

Gert-Jan Lelieveld, assistent-professor sociale psychologie

Tegelijkertijd is boosheid ook een emotie waarmee je duidelijk maakt dat het onderwerp voor jou van belang is of dat je ergens om geeft, vervolgt Lelieveld. "Boosheid wordt gezien als een morele emotie, waarmee je dus kunt communiceren of je iets wel of niet moreel juist vindt. Als iemand bijvoorbeeld een beslissing neemt waar jij het niet mee eens bent, kun je daar morele afkeuring over voelen, wat kan resulteren in boosheid."

Waarom boosheid zoveel met je doet? "Er komt veel opwinding bij kijken", legt Lelieveld uit. "Het is een emotie die aanzet tot actie; je wilt er wat aan doen. Terwijl emoties als verdriet en teleurstelling juist een tegenovergesteld effect hebben." Dat zorgt er volgens Lelieveld voor dat boosheid zelden wordt opgekropt. "Wel is het zo dat boosheid door bepaalde normen in de samenleving niet altijd getoond kan worden."

Alles wat je niet mag voelen, wordt groter

Wil je leren je boosheid op een prettige manier zichtbaar te maken, dan kan het volgens Van Mieghem helpen een stappenplan te maken. "Sta stil bij wat je voelt en waarom en wat daar de aanleiding voor kan zijn. Stel jezelf allereerst de vraag of je überhaupt iets mág voelen. Is het antwoord 'nee', dan ga je direct naar de gevarenzone, want alles wat je niet mag voelen, wordt groter. Dat is dan meteen je huiswerk: jezelf toestaan te voelen wat je voelt."

Het kan goed zijn om je gevoel in stukjes op te delen. Ieder stukje vraag iets anders om te herstellen.

Wendy Van Mieghem, socioloog en psycholoog

"Is het antwoord 'ja', dan is het goed om na te gaan wat je precies voelt. Vaak voel je niet alleen woede, maar is er sprake van een mengeling aan emoties. Bijvoorbeeld teleurstelling, wanhoop of angst. Het kan dan goed zijn om het in stukjes op te delen. Ieder stukje vraagt iets anders om te herstellen."

Verder denkt Van Mieghem dat het goed kan zijn om een vast moment per week in te plannen om te oefenen met het toelaten van gevoelens. "Zodat je meer op je gemak bent met je gevoel en je beter weet hoe daarmee om te gaan en er ruimte aan te geven."

