Zie je de laatste tijd wazig? 'Het kan zijn dat je staar hebt'

Elke week stellen we een gezondheidsvraag aan een medisch deskundige. Deze week: ik zie wazig, wat kan er aan de hand zijn? Oogarts Suzanne Yzer: "Op 75-jarige leeftijd heeft 70 procent van de mensen staar of staar gehad. Het is relatief eenvoudig te verhelpen."

Door Dorien Dijkhuis

Ik zie de laatste tijd wazig. Is er iets mis met mijn zicht?

"Het kan zijn dat je staar hebt. Ga met deze klachten naar de dokter of oogarts om het te laten checken."

Wat is staar eigenlijk?

"Een oogaandoening die wordt veroorzaakt door veroudering van de ooglens. Die zit achter de pupil. Normaal is de lens helder. Bij staar wordt hij troebel, waardoor je wazig gaat zien. Het is dan alsof je door een beslagen ruit kijkt. Je ziet minder contrast en kleurverschil, hebt last van tegenlicht en ziet minder in het donker. Je merkt het vaak bij lezen, televisiekijken of autorijden."

Vanaf welke leeftijd komt het voor?

"Staar is in principe een ouderdomskwaal. Het komt voor vanaf ons vijftigste. Op 75-jarige leeftijd heeft 70 procent van de mensen staar of staar gehad. Het ontstaat geleidelijk. Vaak valt het eerst nog wel een beetje met een bril te corrigeren."

Word je er op den duur blind van?

"Nee. Maar het kan wel zijn dat je steeds minder ziet. Als het je in je dagelijks leven gaat belemmeren, is het verstandig om naar de huisarts te gaan. Die kan je doorverwijzen naar de oogarts."

Is er iets aan te doen? Medicijnen? Laseren?

"Medicatie is er niet voor. Laseren kan soms iets aan het scherp zien veranderen, maar lost de troebelheid niet op. Gelukkig kan staar operatief worden verholpen. Daarbij wordt de lens vervangen door een kunstlens en zie je weer helder."

Het klinkt als een heftige operatie, omdat het om je ogen gaat, maar dat is het niet.

Suzanne Yzer, oogarts

"Laat je goed adviseren. Er zijn verschillende typen lenzen. Het hangt van de conditie van het oog af welke lens er kan worden geplaatst. Voor mensen die zowel dichtbij als ver weg zonder bril scherp willen zien, is er ook een multifocale lens."

Is dat geen gevaarlijke ingreep?

"Het klinkt als een heftige operatie, omdat het om je ogen gaat, maar dat is het niet. Het is een relatief simpele ingreep die maximaal een half uur duurt. In Nederland worden er 160.000 staaroperaties per jaar gedaan."

Gaat er weleens iets mis?

"In 98 procent van de gevallen gaat het in één keer goed. Soms ontstaan er complicaties. Die worden meestal ook weer opgelost, vaak al tijdens de operatie."

Hebben sommige mensen een hoger risico op staar?

"De kans op staar is groter bij chronische ziektes zoals suikerziekte en ontstekingsziektes. Ook roken en veel alcohol drinken verhogen het risico. Dat komt doordat er minder zuurstof in de lens terechtkomt."

Als je eenmaal geopereerd bent, ben je dan voor de rest van je leven van de staar af?

"De lens gaat levenslang mee, dus in principe ben je er na de operatie vanaf. Het kan wel zijn dat je last krijgt van 'nastaar'. Tijdens de operatie wordt de lens uit het lenszakje gehaald, maar het zakje zelf blijft zitten. Daarin komt de nieuwe lens terecht. Dat zakje kan troebel worden. Staar zelf kan niet worden weggelaserd, maar nastaar wel. Daarna hoef je niet meer bang te zijn dat de staar of de nastaar terugkomt."

Dr. Suzanne Yzer is oogarts in Radboudumc.

