Waarom vreemdgaan niet altijd het einde van je relatie hoeft te betekenen

Iedereen kent wel iemand wiens relatie is stukgelopen omdat er bedrog in het spel was. Vreemdgaan komt dan ook veel voor: een op de vier Nederlanders doet dat weleens. Maar betekent dat altijd dat er iets in de relatie niet goed zit?

Door Sarah Sitanala

Dat overspel alleen in ongelukkige relaties voorkomt, is volgens relatiepsycholoog Nina Oudshoorn een van de grootste misvattingen die zij in haar werk tegenkomt. "Natuurlijk zijn er gevallen waarin het niet meer goed zit, maar ook in gelukkige relaties wordt overspel gepleegd."

Zo zou veel samenhangen met het beeld dat je van jezelf hebt en het beeld dat je toont aan de buitenwereld. Oudshoorn haalt werk van de bekende relatietherapeut Esther Perel aan: "We hebben heel veel delen in ons, maar die laten we niet allemaal zien. Dat komt mede doordat je in een bepaalde verhouding staat tot de ander, waardoor je bewust of onbewust bepaalde delen van jezelf minder naar voren laat komen."

Het kan dan gebeuren dat je iemand tegenkomt die precies datgene naar voren haalt waarvan je tot voor kort nog niet eens wist dat het ontbrak. "Ik denk daarom weleens dat vreemdgaan veel minder gaat over de ander, maar meer over de persoon zelf. Niet dat ik daarmee vreemdgaan wil goedpraten, maar het kan wel zorgen voor meer begrip."

Sommige factoren kunnen de kans op vreemdgaan vergroten

Aerjen Tamminga, relatietherapeut bij Psyned, denkt dat er binnen een relatie enkele factoren zijn die de kans op vreemdgaan kunnen vergroten. "Dan kun je denken aan niet of niet goed communiceren of niet meer toegewijd zijn aan elkaar."

Daarnaast moet de gelegenheid voor vreemdgaan zich voordoen. "Werk je thuis, dan kom je ook minder mensen tegen en daardoor minder snel in de verleiding. Heb je daarentegen veel collega's en ga je vaak uit, dan wordt die kans alweer groter", aldus Tamminga.

Als je bepaalde dilemma's niet bespreekbaar maakt, is de kans groter dat je daar vatbaarder voor bent als je iemand anders tegenkomt.

Aerjen Tamminga, relatietherapeut

Verder kan stress of het hebben van verschillende hechtingsstijlen de verhoudingen op scherp zetten. "Stel dat de een behoefte aan bevestiging heeft, terwijl de ander liever onafhankelijk is." Dit alles hoeft niet te betekenen dat jullie slecht bij elkaar passen of dat de relatie slecht is, vervolgt Tamminga. "Maar als je bepaalde dilemma's niet bespreekbaar maakt, is de kans groter dat je daar vatbaarder voor bent als je iemand anders tegenkomt."

Tijd heelt niet alle wonden

Tamminga benadrukt dat communicatie binnen een relatie van groot belang is. "Wees je niet alleen bewust van je eigen patronen, maar ook van die van je partner. Dan heb je een streepje voor. En nóg een streepje als het jullie lukt om daar op een gezonde manier over te praten."

We projecteren op onze partners wie we denken te zijn en willen daarnaast allemaal gezien worden.

Nina Oudshoorn, relatietherapeut

Ook moeten we ons meer bewust zijn van het feit dat een partner niet alles kan geven, zegt Oudshoorn. "We projecteren op onze partners wie we denken te zijn en willen daarnaast allemaal gezien worden. Maar uiteraard is vreemdgaan niet de manier om ook die andere delen van jezelf te ontdekken."

Besluit je na het vreemdgaan met elkaar door te gaan, dan is het volgens Oudshoorn goed om het vertrouwen stap voor stap door het opdoen van ervaringen weer op te bouwen. "Dat tijd alle wonden heelt, is deels waar. Maar alleen daarmee kom je er niet. Ga ook met elkaar in gesprek en geef je partner de gelegenheid vragen te stellen. Daarmee geef je je partner de kans om te proberen te begrijpen wat je zocht in die ander."

Tips van Aerjen Tamminga Voer het gesprek: maar probeer niet al te veel in te gaan op de details van het vreemdgaan, dat helpt niet. Wel kan het nuttig zijn om een moment af te kaderen waarop iemand vragen kan stellen, zodat het niet alleen maar over het vreemdgaan gaat.

Neem de tijd: alleen zo kom je erachter of je de relatie nog een kans wil geven. Neem ook de tijd om te achterhalen hoe je hier gekomen bent. En stel de vraag: kunnen jullie weer tot een gezamenlijk verhaal komen?

Probeer te vertragen als je merkt dat je te snel boos wordt: zo kun je verdere schade aan de relatie voorkomen, terwijl jullie beiden uitvogelen of ze wel of niet met elkaar door willen.

Zoek steun: je hoeft het niet alleen te doen. Praat met vrienden of familie of lees een zelfhulpboek. Daarnaast kan relatietherapie uitkomst bieden.

