Zo verzorg je je huid na verbranding door de zon: 'Rol een coolpack altijd in een theedoek'

De zomer is nog in volle gang en de zon is volop aanwezig. Je leest veel over het belang van je huid beschermen tegen de zon. Maar wanneer spreek je van schade aan je huid? En hoe kun je je huid vervolgens verzorgen?

Volgens Satish Lubeek, dermatoloog in het Radboud UMC, veroorzaakt zonlicht altijd enige vorm van schade aan de huid. "De mate van de schade hangt niet alleen af van de hoeveelheid zonlicht en de sterkte ervan, maar ook van de vatbaarheid van een persoon voor zonlichtschade. Iemand met een lichte huid en/of rossig haar is daar bijvoorbeeld veel gevoeliger voor."

Een deel van het zonlicht bestaat uit ultraviolet licht, zegt Lubeek. "Het grootste deel van dat ultraviolet licht bestaat uit UVA, een kleiner deel uit UVB. UVA kan zorgen voor zonverbranding en daarmee voor schade aan de huid. UVB dringt dieper door in de huid dan UVA, wat kan resulteren in versnelde huidveroudering."

Lubeek benadrukt dat de kans op huidkanker groter wordt naarmate er meer schade in de huid optreedt. "En op dit moment is het zo dat een op de vijf Nederlanders dat ten minste één keer in zijn of haar leven krijgt."

Het hydrateren van de huid door het gebruik van een vette crème of bodylotion na zonverbranding is een goede tip.

Verbranding door de zon kent vier gradaties, vertelt Renate van den Bos, dermatoloog in het Erasmus MC. "Een lichte verbranding kan zorgen voor roodheid die vanzelf weer verdwijnt. Dan is er de pijnlijke, warme en vurige roodheid met een licht schilferende huid. Vervolgens de hele vurige en pijnlijke verbranding en soms gezwollen huid met blijvende huidveranderingen, zoals pigmentvlekken en huidoneffenheden."

"De vierde en ernstigste graad van verbranding heeft veel weg van een tweedegraadsverbranding. Daarbij kun je naast roodheid, blaren en afschilfering ook last krijgen van koorts en het gevoel van ziek zijn."

Rol een coolpack altijd in een theedoek

Het hydrateren van de huid door het gebruik van een vette crème of bodylotion na zonverbranding is een goede tip, zegt Lubeek. "Zonlicht droogt de huid namelijk ook uit", zegt hij. Aftersun is dan een voor de hand liggende optie.

Van den Bos: "Bij de twee lichtere vormen van verbranding kan het fijn zijn om aftersun te smeren. Dat vermindert de schade aan je huid niet, maar kan wel prettig en koel aanvoelen." Lubeek waarschuwt voor producten die stoffen bevatten die een kwetsbare huid juist kunnen irriteren: "Wees voorzichtig met stoffen als parfum en menthol."

Koelen kan aangenaam aanvoelen, maar probeer direct contact met ijs liever te vermijden, ook dat kan namelijk schadelijk zijn voor de huid.

"Gaat je verbranding gepaard met pijn, dan kunnen pijnstillers helpen, net als het koelen van je huid met koude kompressen", zegt Van den Bos. "Soms kan het ook helpen om hormoonzalven te gebruiken om de ontstekingsreactie te verminderen." Lubeek: "Koelen kan aangenaam aanvoelen, maar probeer direct contact met bijvoorbeeld ijs liever te vermijden, ook dat kan namelijk schadelijk zijn voor de huid. Rol een coolpack daarom altijd in een theedoek."

Niet onbelangrijk is dat ook je ogen kunnen verbranden, zegt Van den Bos: "Met een beschadiging aan je hoornvlies tot gevolg. Dat kan echt heel pijnlijk zijn, en ook dan kunnen pijnstillers nodig zijn."

Net als pindakaas op je boterham

Belangrijk om te weten is dat schade aan de huid na verbranding door de zon niet meer ongedaan gemaakt kan worden, zegt Lubeek. "En dat er ook schade in de huid optreedt als een huid niet rood verbrand raakt."

Het lichaam kan de schade weliswaar gedeeltelijk opruimen en beschadigde cellen vervangen, maar als de schade zich opstapelt, kan het lichaam dat steeds minder goed bijhouden. "Na verloop van tijd kun je dan spreken van 'opgestapelde zonschade'. Daarbij gaat het ouder worden gepaard met het achteruitgaan van het herstellend vermogen van het lichaam, en daarmee dus ook van het reparatievermogen van kapotte cellen", zegt Lubeek.

Daarom is het belangrijk om schade door de zon zoveel mogelijk te voorkomen door goed te smeren met zonnebrand. "Denk aan die dikke laag pindakaas op je boterham", legt Van den Bos uit. "Per arm kan dat zomaar neerkomen op een volle eetlepel."

"Denk er daarnaast aan de zon tussen 11.00 en 15.00 uur te mijden. En vergeet niet dat je ook in de schaduw kunt verbranden en dat de zon - naast huidkanker - ook een slapper wordende huid, rimpels en pigmentvlekken kan veroorzaken."

