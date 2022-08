Last van overbeharing? 'Er zijn verschillende behandelingen mogelijk'

Elke week stellen we een gezondheidsvraag aan een medisch deskundige. Deze week: Ik heb veel last van overbeharing. Kan ik ervanaf komen? Dermatoloog Patrick Kemperman: "Ga ermee naar de dokter als je je erg schaamt. Er is meestal iets aan te doen."

Door Dorien Dijkhuis

Ik heb last van overbeharing. Ben ik abnormaal?

"Overbeharing komt relatief veel voor. Bij mannen, maar ook bij vrouwen. Bij vrouwen noemen we het 'overbeharing' als er veel donkere haren groeien op plekken die bij mannen vaak ook behaard zijn, zoals de borst, buik, dijen, rug en het gezicht. Ongeveer een op de twintig vrouwen heeft hier last van."

Waarom krijgen sommige vrouwen er last van en andere niet?

"Het mannelijk hormoon testosteron speelt een rol. Dat veroorzaakt bij mannen onder andere baard- en snorgroei. Vrouwen hebben ook testosteron in hun lichaam, maar veel minder dan mannen. Als dit gehalte te hoog wordt, ontstaat overmatige haargroei in een 'mannelijk patroon'. Daarbij kan erfelijkheid een rol spelen. Je moeder en je oma hadden er dan bijvoorbeeld ook last van. Dit zie je soms in families van mediterrane afkomst."

Kan het door een ziekte worden veroorzaakt?

"Ja. Bij het polycysteus-ovariumsyndroom (PCOS), een aandoening waarbij er cysten in de eierstokken groeien, komt overbeharing vaak voor, doordat de eierstokken meer testosteron aanmaken. Daarbij heb je vaak ook last van een onregelmatige menstruatie. Ook een ziekte aan de bijnieren kan de testosteronaanmaak verhogen. Dan heb je er meestal ook andere klachten bij. Overgewicht, gebruik van anabole steroïden en bepaalde medicatie vergroten de kans op overbeharing ook."

Is er iets aan te doen?

"Je kunt zelf de haren weghalen door te harsen, te waxen of te epileren, maar soms is de haargroei zo hevig dat dat niet voldoende helpt. Ook zal het effect hiervan slechts kortdurend zijn."

"Als je erg veel last hebt van overbeharing - en zeker als het je belemmert in je functioneren, als je je te veel schaamt of als je sociale contacten uit de weg gaat - is het raadzaam om met je klachten naar de dokter te gaan. Er zijn verschillende behandelingen mogelijk. De dokter kan je doorverwijzen naar de dermatoloog of huidtherapeut."

Welke behandelingen zijn er?

"Een ontharingslaser (laser of flitslamp) is een laser waarvan het licht vooral wordt opgenomen door de donkere kleur in de haren. De haren die daar zitten worden dan warm en raken beschadigd. Er is meestal een aantal behandelingen nodig."

Laseren werkt het best bij donkere haren op een lichte huid. Bij een donkere huid is de kans op bijwerkingen zoals pigmentvlekken of littekens groter.

Patrick Kemperman, dermatoloog

"Laseren werkt het best bij donkere haren op een lichte huid. Bij een donkere huid is de kans op bijwerkingen zoals pigmentvlekken of littekens groter. Eerst een proefplek behandelen is raadzaam. De behandeling met de laser of de flitslamp wordt meestal uitgevoerd door een huidtherapeut."

Kun je ook kiezen voor epileren?

"Ja, dit betreft dan elektrisch epileren. Zeker als er niet zo veel haren hoeven worden weggehaald. Elke haar wordt namelijk apart verwijderd. Daarvoor heb je geen verwijzing van de dokter nodig. Je kunt gewoon meteen een afspraak maken bij een huidtherapeut. Die prikt met een naaldje in de huid op de plek waar een haar groeit. Door het naaldje gaat een klein beetje stroom, waardoor de haar warm wordt en loslaat. Ook het haarzakje wordt vernietigd."

Patrick Kemperman is dermatoloog in het Amsterdam UMC en Dijklander Ziekenhuis.

Aanbevolen artikelen