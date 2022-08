Opkomst voor HPV-prik onder jongens valt nog tegen, maar RIVM is optimistisch

Afgelopen voorjaar kregen voor het eerst jongens een uitnodiging om een prik tegen de gevolgen van het humaan papillomavirus (HPV) te halen. Ook is de prikleeftijd verlaagd van dertien naar tien. Onder de nieuwe groepen valt het opkomstpercentage vooralsnog tegen, maar het RIVM hoopt dat herhaaluitnodigingen het percentage nog opkrikken.

"Er is eigenlijk één negatieve uitschieter", zegt een woordvoerder van het RIVM. Ze doelt daarmee op jongens die in 2004 geboren zijn en dit jaar achttien worden. In die groep is het opkomstpercentage iets lager dan 34 procent. Bij jongens uit 2008 is dat percentage hoger: van de jongens die dit jaar veertien worden, haalde 45,5 procent de prik. Van alle meisjes die in 2012 zijn geboren, heeft minimaal 49,2 procent de prik gehaald.