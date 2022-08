Waarom je vooral niet de beste versie van jezelf moet willen worden

Zelfhulpboeken zijn populairder dan ooit. In de rubriek Gezond of niet duikt gezondheidsjournalist Tijn Elferink in een onderwerp waar verwarring over bestaat. Deze keer bekijkt hij waarom je beter kunt stoppen met het beste uit jezelf te halen. En hoe je wél gelukkiger wordt.

Door Tijn Elferink

Probeer je eens voor te stellen: je wordt gelukkiger, effectiever, rijker, sexyer en geliefder. "Wie wil dat nou niet?" vraagt Mattheis van Leeuwen, psycholoog en docent gedragsverandering aan de Radboud Universiteit.

Het probleem daarbij is volgens Thijs Launspach ook dat we shoppen. "We willen de spieren van Hans, het grote huis van Renée, de passionele relatie van Nassim, het werksucces van Joachim en het netwerk van Paula", zegt de schrijvende psycholoog. "En dat dan allemaal gecombineerd in één leven."

De behoefte om de beste versie van jezelf te worden, gaat volgens wetenschapper Van Leeuwen terug tot de oude Grieken. "Onze cultuur is voor een groot deel gebaseerd op het gedachtegoed van de filosoof Aristoteles. Hij stelde dat jezelf verbeteren bijna een plicht is. Het leven is maakbaar en als je maar hard genoeg aan jezelf werkt, word je gelukkig."

Niet gelukkig? Dan moet je harder werken

Als je niet gelukkig bent, dan heb je niet hard genoeg je best gedaan. Niet voor niets dat zelfhulpboeken over de toonbank vliegen. De trend is lastig met cijfers te onderbouwen, doordat zelfhulpboeken geen vastomlijnde categorie vormen, zoals kookboeken en reisboeken. Toch bevestigt de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) dat de verkoop van zelfhulpboeken dit jaar in de lift zit.

De beste versie van jezelf worden is een geweldige manier om ongelukkig te worden.

Thijs Launspach, psycholoog

"Overprikkeld brein van Charlotte Labee staat nu op nummer 1 van De Bestseller 60", zegt Job Jan Altena van CPNB, die de lijst bijhoudt." En de lijst telt meer zelfhulpboeken. Opvallend is volgens Altena dat zelfhulpboeken die een of twee jaar geleden verschenen en toen aardig liepen, dit jaar nog veel beter verkopen. "Het boek Omdenken staat al 250 weken in de bestsellerlijst. En ook het boek Je Bent Zoals Je Denkt van Michael Pilarczyk verkoopt goed."

Een goede manier om ongelukkig te worden

Er zijn veel slechte zelfhulpboeken, die Launspach 'zelfpulp' noemt. "De beste versie van jezelf worden is een geweldige manier om ongelukkig te worden." Dergelijke boeken leiden tot wat Van Leeuwen de geluksparadox noemt. "Hoe meer boeken verschijnen die stellen dat geluk en succes makkelijk te bereiken zijn, hoe ongelukkiger mensen worden."

De beste tip om de beste versie van jezelf te zijn, is misschien wel stoppen ermee bezig te zijn.

Mattheis van Leeuwen, psycholoog en docent gedragsverandering

Pilarczyk wil niet reageren. Volgens Labee, voormalig Miss Universe Nederland en nu brainbalance-expert, kan veranderen wel. Labee spreekt uit eigen ervaring dat earlylifestress het leven kan ontwrichten. "Stress uit je babytijd kan zijn weerslag hebben op de rest van je leven. Je kunt onbewust blijven denken dat je alert moet blijven."

Fuck sociale media

Jezelf verbeteren kan volgens Van Leeuwen niet eens echt. "Je bént de beste versie van jezelf", zegt Launspach. Toch wil dat niet zeggen dat je niets kunt doen. De beste tip om de beste versie van jezelf te zijn, is misschien wel stoppen ermee bezig te zijn, oppert Van Leeuwen. "En fuck sociale media", zegt Launspach. Van Leeuwen: "Of laten we daar meer openstaan voor wat niet mooi is. Laten we delen wat moeilijk en pijnlijk is."

"Doe iets voor een ander", zegt Van Leeuwen, die met zijn Nederlands Instituut voor Persoonlijke Ontwikkeling (NIPO) opleidingen voor onder anderen coaches verzorgt. "En blijf geloven dat je de beste versie van jezelf kan worden." Maar dat laatste kan toch juist niet? "Klopt", zegt Van Leeuwen. "Als je het toch denkt, kan dat je gelukkiger maken. Dus geloof dat je jezelf kunt veranderen, koop een boek en lees geen letter."

Het oordeel

Stop maar met het beste uit jezelf te halen, het is namelijk onmogelijk. Je bent tenslotte wie je bent. Er zijn veel slechte zelfhulpboeken en die hebben eerder een tegenovergesteld effect: ze maken je ongelukkiger. Gelukkiger worden vooral de auteurs, want deze boeken gaan als warme broodjes over de toonbank.

