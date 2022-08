Zo zorg je ervoor dat je kind niet langer in bed plast: 'Drinken heeft geen invloed'

Elke week stellen we een gezondheidsvraag aan een medisch deskundige. Deze week: Mijn kind plast in bed. Hoe kan ik het daarvan afhelpen? Huisarts Monique Tjon a Tsien: "Drinken heeft geen invloed op het bedplassen."

Door Dorien Dijkhuis

Mijn kind van vijf plast nog in bed. Is dat abnormaal?

"Gemiddeld zijn kinderen vóór hun vierde zindelijk. Ook 's nachts. Maar abnormaal is het zeker niet als je kind na die leeftijd nog in bed plast. Het komt doordat de hersenen geen signaal krijgen dat de blaas vol is. Het komt heel veel voor. Vooral bij jongetjes."

Kan er niks anders aan de hand zijn?

"Het is belangrijk om de vinger aan de pols te houden als oudere kinderen 's nachts in bed plassen. Zeker als je kind eerst wél 's nachts droog was, kan er iets anders aan de hand zijn. Dan kan het goed zijn om bijvoorbeeld een blaasontsteking uit te sluiten."

"Ook mentale druk kan ervoor zorgen dat kinderen opnieuw in bed gaan plassen. Hoe gaat het op school? Loopt je kind op zijn tenen? Heeft het er buikpijn of andere klachten bij? Probeer het gesprek aan te gaan zonder de link te leggen met het bedplassen."

Hoe praat ik met mijn kind over het bedplassen zelf?

"Houd het positief. Verzeker je kind ervan dat het vanzelf overgaat. Misschien plaste je zelf vroeger ook in bed? Bedplassen is erfelijk: de kans dat een kind in bed plast is groter als één of beide ouders dat ook deden toen ze klein waren. Vertel je kind over je eigen ervaringen."

Wat kun je doen om je kind van het bedplassen af te helpen?

"Als je jonge kinderen 's nachts zindelijk wil maken, kan het helpen om ze vanaf een bepaald moment geen luier meer te laten dragen. Dan voelen ze eerder dat ze plassen. Leg voor de zekerheid een zeiltje onder de matrashoes."

Het kan helpen om kinderen tot zes jaar 's nachts wakker te maken of slapend op de wc te zetten.

Monique Tjon a Tsien, huisarts

"Laat kinderen altijd even plassen voor het slapengaan. Oefen geen druk uit als het niet lukt. Straf of berisp je kind niet als het 's nachts in bed geplast heeft. Maar zeg ook niet dat het niet erg is."

Heeft 's nachts wekken zin?

"Het kan helpen om kinderen tot zes jaar 's nachts wakker te maken of slapend op de wc te zetten. Als je kind daarna droog blijft, lukt het de volgende keer vaak ook zonder nachtelijke toiletgang. Voor oudere kinderen kan een plaswekker helpen: een broekje dat verbinding heeft met een wekker. Als het broekje nat wordt, gaat de wekker, zodat je kind wakker wordt en naar de wc kan gaan."

Moet je een kind belonen als het droog blijft?

"Een beloningssysteem kan helpen. Maak bijvoorbeeld de afspraak dat je kind een cadeautje mag uitzoeken wanneer het een week droog is. Maak een kalender waarop je stickers plakt voor elke droge nacht. Straf je kind niet als het een nacht toch in bed plast. En laat je kind onder geen beding minder gaan drinken. Drinken heeft geen invloed op het bedplassen."

Zijn er medicijnen?

"Ja, maar die werken vaak niet supergoed en kunnen bijwerkingen hebben. Sommige ouders gebruiken ze als hun kind op kamp gaat of gaat logeren. In principe kan ieder kind van het bedplassen afkomen. Maak als het niet lukt een afspraak bij de huisarts."

Monique Tjon a Tsien is integrale leefstijlhuisarts en kaderhuisarts hart-en vaatziekten in Wateringen.

